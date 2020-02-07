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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro появляются на промо-плакатах

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro появились в просочившемся рекламном баннере перед ожидаемым объявлением 13 февраля.

Mi 10 Pro - голубоватый телефон с четырьмя камерами, в то время как зеленое устройство - это, вероятно, ванильный Mi 10, который также оснащен четырьмя модулями на задней поверхности, но не имеет дополнительного датчика между вторым и третьим.

Ранее просочившиеся изображения Mi 10 также демонстрировали камеры на задней панели, но все они были размещены вместе на одной пластине.
Двигаясь вперед, мы видим дисплей с отверстием в левом верхнем углу и изогнутыми краями.

Изображение также включает в себя несколько характеристик Mi 10 duo - Snapdragon 865 SoC, поддержку 5G, запись видео 8K и 50-кратный гибридный зум.
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