Продажи Redmi K20 Pro прекратятся в этом месяце

Продажи Redmi K20 Pro (на некоторых рынках Mi 9T Pro), анонсированные в мае этого года, прекратятся в этом месяце.
Это подтверждение поступило от вице-президента Xiaomi, Лу Вейбинга, через сообщение в китайской социальной сети Weibo, и, поскольку Weibing ничего не сказал о vanilla K20, можно с уверенностью сказать, что непрофессиональный вариант останется доступным для покупки в настоящее время.
Прекращение продаж K20 Pro происходит в то время, когда компания готовится к выпуску K30 Pro.
Redmi официально не раскрывает каких-либо подробностей о K30 Pro, но благодаря списку Geekbench мы знаем, что он поступит на Snapdragon 865 SoC, 8 Гб оперативной памяти и Android 10, который, вероятно, будет многоуровневым с MIUI 11 сверху.
Ходят слухи, что на задней панели K30 Pro установлена четырехмодульная камера с 64-мегапиксельной камерой Sony IMX686. Он будет комплектовать батарею емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
Более подробная информация о Redmi K30 Pro должна появиться в ближайшие дни.
Это подтверждение поступило от вице-президента Xiaomi, Лу Вейбинга, через сообщение в китайской социальной сети Weibo, и, поскольку Weibing ничего не сказал о vanilla K20, можно с уверенностью сказать, что непрофессиональный вариант останется доступным для покупки в настоящее время.
Прекращение продаж K20 Pro происходит в то время, когда компания готовится к выпуску K30 Pro.
Redmi официально не раскрывает каких-либо подробностей о K30 Pro, но благодаря списку Geekbench мы знаем, что он поступит на Snapdragon 865 SoC, 8 Гб оперативной памяти и Android 10, который, вероятно, будет многоуровневым с MIUI 11 сверху.
Ходят слухи, что на задней панели K30 Pro установлена четырехмодульная камера с 64-мегапиксельной камерой Sony IMX686. Он будет комплектовать батарею емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
Более подробная информация о Redmi K30 Pro должна появиться в ближайшие дни.