В сети появилось видео разборки Huawei Mate 30 Pro

В то время, как Mate 30 Pro серьезно поврежден на большинстве рынков за пределами Китая из-за отсутствия сервисов Google, телефон является удивительным достижением инженерного искусства и одним из высококлассных современных устройств. Кроме того, он оснащен сумасшедшим изогнутым экраном «водопад».



Интригующе, верно? Действительно, но что было бы более интересно, так это увидеть, как все подходит - внутри. И это именно то, что Зак из JerryRigEverything намеревался сделать, разбирая Mate 30 Pro на видео. Вот результат.





Интересный факт: есть 22 винта 3 разных размеров. С другой стороны, все внутри является супермодульным, что означает, что если один компонент сломается, вам не придется заменять что-либо еще - только этот один компонент, каким бы он ни был. Да, и аккумулятор не приклеен, что делает его достаточно простым для замены - хотя большинство людей не должны пытаться попробовать его дома, учитывая то, насколько сложным может быть удаление заднего стекла.

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