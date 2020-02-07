ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:00
Продажи Redmi K20 Pro прекратятся в этом месяце
16:00
В сети появилось видео разборки Huawei Mate 30 Pro
14:00
Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5
12:00
Google обещает «что-то захватывающее» на мероприятии Galaxy Unpacked
10:00
Утечка Samsung Galaxy M31 показывает мегакрутые характеристики смартфона
07:56
Защитная пленка для экрана Oppo Find X2 раскрыла дизайн смартфона
06:36
Sony PlayStation 5- дата презентации и цена
02:43
Как выбрать холодильник: пошаговая инструкция
19:00
Huawei Mate 20 X вошел в топ-20 в рейтинге DxOMark
17:00
Realme C3 официально анонсирован: характеристики и цены
15:21
Новый телефон Redmi выйдет уже в феврале с двойной камерой и суперёмкой батареей
14:00
Xiaomi дразнит предстоящий Power Bank от Redmi
12:00
Патент на дизайн OnePlus показывает скрытые камеры с вращающейся крышкой
10:00
Realme объявляет о своем следующем флагмане на MWC 2020
08:00
Новый Motorola Razr 2019 демонстрирует предстоящий золотой цвет
04:34
iPhone SE 2, стеклянный iMac и рекорды продаж Samsung
20:00
Технология быстрой зарядки от Huawei для дебюта Mate Xs
18:30
Живое изображение Galaxy S20 Ultra показывает настройку камеры
17:08
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42 мм уже в Украине, но пока еще не по адекватной цене
16:00
LG и ZTE пропустят MWC из-за вспышки Коронавируса
14:00
Официальный сайт Samsung подтверждает название Galaxy Z Flip
12:00
Huawei Mate 40 Concept представляет футуристический дизайн
10:00
Sony идет в плюс по продажам смартфонов в праздничный период
10:00
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G не будет поддерживать быструю зарядку
08:00
Первое обновление для Samsung Galaxy A51 улучшает стабильность камеры
05:37
Xiaomi Mi10 - характеристики, цена и живые снимки
21:37
В сеть начинают сливать первую партию Samsung Galaxy Note 20
20:00
AnTuTu объявила топ-смартфонов в январе
18:00
Xiaomi станет первым в мире брендом, использующим Snapdragon 865
15:30
Redmi K30 Pro будет иметь флагманские характеристики
13:54
Poco X2 официально анонсирован: характеристики и цены
12:00
Аналитик прогнозирует падение поставок iPhone из-за вспышки коронавируса
10:00
Realme представит свой первый Smart TV
 Больше новостей
» » В сети появилось видео разборки Huawei Mate 30 Pro
-

В сети появилось видео разборки Huawei Mate 30 Pro

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты / Видео
284
В то время, как Mate 30 Pro серьезно поврежден на большинстве рынков за пределами Китая из-за отсутствия сервисов Google, телефон является удивительным достижением инженерного искусства и одним из высококлассных современных устройств. Кроме того, он оснащен сумасшедшим изогнутым экраном «водопад».

Интригующе, верно? Действительно, но что было бы более интересно, так это увидеть, как все подходит - внутри. И это именно то, что Зак из JerryRigEverything намеревался сделать, разбирая Mate 30 Pro на видео. Вот результат.


Интересный факт: есть 22 винта 3 разных размеров. С другой стороны, все внутри является супермодульным, что означает, что если один компонент сломается, вам не придется заменять что-либо еще - только этот один компонент, каким бы он ни был. Да, и аккумулятор не приклеен, что делает его достаточно простым для замены - хотя большинство людей не должны пытаться попробовать его дома, учитывая то, насколько сложным может быть удаление заднего стекла.
Prostotech google play Prostotech google play