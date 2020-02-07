В сети появилось видео разборки Huawei Mate 30 Pro

В то время, как Mate 30 Pro серьезно поврежден на большинстве рынков за пределами Китая из-за отсутствия сервисов Google, телефон является удивительным достижением инженерного искусства и одним из высококлассных современных устройств. Кроме того, он оснащен сумасшедшим изогнутым экраном «водопад».
Интригующе, верно? Действительно, но что было бы более интересно, так это увидеть, как все подходит - внутри. И это именно то, что Зак из JerryRigEverything намеревался сделать, разбирая Mate 30 Pro на видео. Вот результат.
Интересный факт: есть 22 винта 3 разных размеров. С другой стороны, все внутри является супермодульным, что означает, что если один компонент сломается, вам не придется заменять что-либо еще - только этот один компонент, каким бы он ни был. Да, и аккумулятор не приклеен, что делает его достаточно простым для замены - хотя большинство людей не должны пытаться попробовать его дома, учитывая то, насколько сложным может быть удаление заднего стекла.
Интригующе, верно? Действительно, но что было бы более интересно, так это увидеть, как все подходит - внутри. И это именно то, что Зак из JerryRigEverything намеревался сделать, разбирая Mate 30 Pro на видео. Вот результат.
Интересный факт: есть 22 винта 3 разных размеров. С другой стороны, все внутри является супермодульным, что означает, что если один компонент сломается, вам не придется заменять что-либо еще - только этот один компонент, каким бы он ни был. Да, и аккумулятор не приклеен, что делает его достаточно простым для замены - хотя большинство людей не должны пытаться попробовать его дома, учитывая то, насколько сложным может быть удаление заднего стекла.