Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5

Ожидается, что Xiaomi представит как минимум два телефона в ближайшие недели - Mi 10 и Mi 10 Pro. Ожидается, что они будут поддерживать 5G, и сегодня это было подтверждено руководителем компании в еще одном крупном объявлении - в телефонах будут использованы чипы памяти LPDDR5 производства Micron.
Информация была опубликована в Твиттере Чжиюанем Цангом, заместителем генерального директора Xiaomi Marketing и Xiaomi Japan. Это будет первый смартфон, который будет использовать чипы американской компании, вмещающие до 12 ГБ ОЗУ на одном кристалле. Это улучшает передачу до 6,4 Гбит / с и должно помочь Mi 10 достичь скорости 5G без каких-либо проблем.
В настоящее время Samsung является другим крупным производителем, который производит LPDDR5 DRAM для смартфонов. Если в будущих телефонах Galaxy S20 не будет использоваться чип, семейство Xiaomi Mi 10 получит право похвастаться тем, что является пионером LPDDR5 DRAM.
Xiaomi Mi 10: LPDDR5 pic.twitter.com/aqgvZNjeFh— ???Zhiyuan Zang (@zzyln) February 6, 2020
Информация была опубликована в Твиттере Чжиюанем Цангом, заместителем генерального директора Xiaomi Marketing и Xiaomi Japan. Это будет первый смартфон, который будет использовать чипы американской компании, вмещающие до 12 ГБ ОЗУ на одном кристалле. Это улучшает передачу до 6,4 Гбит / с и должно помочь Mi 10 достичь скорости 5G без каких-либо проблем.
В настоящее время Samsung является другим крупным производителем, который производит LPDDR5 DRAM для смартфонов. Если в будущих телефонах Galaxy S20 не будет использоваться чип, семейство Xiaomi Mi 10 получит право похвастаться тем, что является пионером LPDDR5 DRAM.