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Утечка Samsung Galaxy M31 показывает мегакрутые характеристики смартфона

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MobilZone / Гаджеты / Интернет
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Samsung India вчера выпустила первый тизер для Galaxy M31. Выяснилось, что на задней панели телефона будет установлен 64-мегапиксельный основной объектив. Основываясь на информации, полученной от розничных продавцов, 91mobiles поделился важной информацией о готовящемся смартфоне Galaxy M31.

Технические характеристики Samsung Galaxy M31 (по слухам)

Новая утечка показывает, что Galaxy M31 будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем S-AMOLED с надписью Infinity-U. Скорее всего, будет поддерживать разрешение Full HD +. Предполагается, что Galaxy M31 будет иметь батарею емкостью 6000 мАч и будет работать на Exynos 9611. Эти характеристики также доступны на смартфоне Galaxy M30s, который был представлен во второй половине 2019 года.

Что касается программного обеспечения, ожидается, что Galaxy M31 будет поставляться с предустановленной ОС Android 10 и последней версией One UI 2.0. Утечка также утверждает, что M31 будет поставляться в двух моделях, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранения и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранения. Слот для карт памяти microSD будет доступен на борту для большего объема памяти.
Предполагается, что на задней стороне Galaxy M31 будет установлен прямоугольный модуль камеры, в котором будут размещены четыре камеры в L-образной форме и светодиодная вспышка. Как подтвердил Samsung, Galaxy M31 будет поставляться с основным объективом 64-мегапиксельной. Скорее всего это датчик Samsung GW1. Предполагается, что настройка камеры будет включать в себя сверхширокую камеру, датчик глубины и макрообъектив. На передней камере Galaxy M31 нет ни слова. Будем надеяться, что для телефона с быстрой батареей зарядка составит не менее 15 Вт.

Samsung еще предстоит подтвердить дату запуска Galaxy M31. Телефон будет доступен для покупки через Amazon India.

Тем временем Samsung Galaxy M30s теперь продается по сниженным ценам в Индии. Издания Galaxy M30 объемом 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения данных были официально выпущены в сентябре по цене 16999 рупий (~ 239 долларов) и 13 999 рупий (~ 196 долларов). Эти модели сейчас продаются за 14 999 рупий (~ $ 210) и 12 999 рупий (~ 182 $). Там нет ни слова о ценах на Galaxy M31.
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