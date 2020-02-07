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Защитная пленка для экрана Oppo Find X2 раскрыла дизайн смартфона

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MobilZone / Гаджеты
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Скоро появится Oppo Find X2, и утечки всегда должны были усиливаться. Новая фотография предполагаемого экранного стекла телефона дает нам представление о том, чего ожидать вместе с некоторыми основными характеристиками.

Дисплей имеет высокое соотношение сторон 20: 9 и отверстие в левом верхнем углу. Края имеют ярко выраженную кривизну, но не столь экстремальную, как «водопад» на O vivo Nex 3 5G и Huawei Mate 30 Pro.

Панель будет иметь вид OLED и будет иметь частоту обновления 120 Гц и разрешение QHD +.


Ранее Oppo подтвердил, что Find X2 будет упаковывать Snapdragon 865 вместе с пользовательским сопроцессором M1. Телефон также будет поставляться с тройной настройкой камеры под заголовком предстоящего 48-мегапиксельного основного датчика Sony IMX689. Интересен слух о предполагаемых возможностях беспроводной быстрой зарядки 50 Вт, хотя это кажется маловероятным.
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