Защитная пленка для экрана Oppo Find X2 раскрыла дизайн смартфона

This is the screen cover-plate of OPPO Find X2, not a waterfall screen design, but the curvature is relatively large, 20: 9 OLED screen, WQHD + 120Hz pic.twitter.com/L6wOPoFczg — Ice universe (@UniverseIce) February 6, 2020

Скоро появится Oppo Find X2, и утечки всегда должны были усиливаться. Новая фотография предполагаемого экранного стекла телефона дает нам представление о том, чего ожидать вместе с некоторыми основными характеристиками.Дисплей имеет высокое соотношение сторон 20: 9 и отверстие в левом верхнем углу. Края имеют ярко выраженную кривизну, но не столь экстремальную, как «водопад» на O vivo Nex 3 5G и Huawei Mate 30 Pro.Панель будет иметь вид OLED и будет иметь частоту обновления 120 Гц и разрешение QHD +.Ранее Oppo подтвердил, что Find X2 будет упаковывать Snapdragon 865 вместе с пользовательским сопроцессором M1. Телефон также будет поставляться с тройной настройкой камеры под заголовком предстоящего 48-мегапиксельного основного датчика Sony IMX689. Интересен слух о предполагаемых возможностях беспроводной быстрой зарядки 50 Вт, хотя это кажется маловероятным.