Realme C3 официально анонсирован: характеристики и цены

Realme только что представила свой последний телефон начального уровня - Realme C3, который принес новый слой краски и несколько приятных улучшений по сравнению с предшественником.
Телефон построен на 6,5-дюймовом HD + дисплее с утонченными лицевыми панелями вокруг, а также на небольшом углублении в каплевидном вырезе, на котором расположена 5-мегапиксельная фронтальная камера.
Под капотом - недавно анонсированный Mediatek Helio G70, который, в основном, представляет собой односторонний Helio G90 и огромный шаг вперед от Helio P22 внутри Realme C2. Он связан с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 32 ГБ или 64 ГБ расширяемой памяти соответственно. Тройной слот для карт памяти гарантирует, что вам не нужно жертвовать второй SIM-картой, чтобы получить дополнительное хранилище.
Основная камера Realme C3 включает в себя 12-мегапиксельную камеру PDAF f / 1.8, а также датчик глубины 2 мегапикселя f / 2.4.
Realme C3 также демонстрирует новый пользовательский интерфейс Realme поверх ColorOS 7 на базе Android 10. Это первый телефон, в котором реализован пользовательский интерфейс компании из коробки, обещающие смелые цвета, высокую насыщенность и контрастность. Realme UI предоставляет систему защиты персональной информации, которая предоставляет пустую страницу сторонним приложениям, которые не могут функционировать без доступа к вашим данным.
Двойной режим обмена музыкой также звучит изящно, позволяя воспроизводить аудио одновременно через 3,5-мм аудиоразъем телефона и Bluetooth.
Размер телефона 164,4 х 75 х 8,95 мм и весит 195 грамм, что на самом деле неплохо, учитывая, что внутри находится батарея емкостью 5000 мАч. Realme даже включил обратную зарядку на телефоне, но, к сожалению, он держится с разъемом microUSB.
Realme C3 явно нацелен на молодежную аудиторию, так как доступны только два его цвета: Blazing Red и Frozen Blue. Новая защита от отпечатков пальцев, телефон защищен от брызг, хотя официального рейтинга защиты от проникновения нет.
Первая продажа Realme C3 запланирована на 14 февраля в полдень по индийскому времени. Телефон будет стоить 6 999 рупий (100 долл США / 90 евро) за версию 3/32 ГБ и будет стоить 7 999 рупий (110 долл США / 100 евро), если вы решите выбрать более просторный вариант 4/64 ГБ. Его можно приобрести через Интернет в Flipkart и в собственном магазине Realme, но устройство скоро будет доступно и в офлайн-магазинах.
Телефон построен на 6,5-дюймовом HD + дисплее с утонченными лицевыми панелями вокруг, а также на небольшом углублении в каплевидном вырезе, на котором расположена 5-мегапиксельная фронтальная камера.
Под капотом - недавно анонсированный Mediatek Helio G70, который, в основном, представляет собой односторонний Helio G90 и огромный шаг вперед от Helio P22 внутри Realme C2. Он связан с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 32 ГБ или 64 ГБ расширяемой памяти соответственно. Тройной слот для карт памяти гарантирует, что вам не нужно жертвовать второй SIM-картой, чтобы получить дополнительное хранилище.
Основная камера Realme C3 включает в себя 12-мегапиксельную камеру PDAF f / 1.8, а также датчик глубины 2 мегапикселя f / 2.4.
Realme C3 также демонстрирует новый пользовательский интерфейс Realme поверх ColorOS 7 на базе Android 10. Это первый телефон, в котором реализован пользовательский интерфейс компании из коробки, обещающие смелые цвета, высокую насыщенность и контрастность. Realme UI предоставляет систему защиты персональной информации, которая предоставляет пустую страницу сторонним приложениям, которые не могут функционировать без доступа к вашим данным.
Двойной режим обмена музыкой также звучит изящно, позволяя воспроизводить аудио одновременно через 3,5-мм аудиоразъем телефона и Bluetooth.
Размер телефона 164,4 х 75 х 8,95 мм и весит 195 грамм, что на самом деле неплохо, учитывая, что внутри находится батарея емкостью 5000 мАч. Realme даже включил обратную зарядку на телефоне, но, к сожалению, он держится с разъемом microUSB.
Realme C3 явно нацелен на молодежную аудиторию, так как доступны только два его цвета: Blazing Red и Frozen Blue. Новая защита от отпечатков пальцев, телефон защищен от брызг, хотя официального рейтинга защиты от проникновения нет.
Первая продажа Realme C3 запланирована на 14 февраля в полдень по индийскому времени. Телефон будет стоить 6 999 рупий (100 долл США / 90 евро) за версию 3/32 ГБ и будет стоить 7 999 рупий (110 долл США / 100 евро), если вы решите выбрать более просторный вариант 4/64 ГБ. Его можно приобрести через Интернет в Flipkart и в собственном магазине Realme, но устройство скоро будет доступно и в офлайн-магазинах.