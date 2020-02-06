Huawei Mate 20 X вошел в топ-20 в рейтинге DxOMark

Последний смартфон, полностью проверенный DxOMark, является Huawei Mate 20 X. Это был огромный вариант Huawei Mate 20, который вышел с гигантским 7,2-дюймовым дисплеем. Хотя он не имеет того же аппаратного обеспечения для разблокировки 3D лица, которое присутствовало на Huawei Mate 20 Pro, он имеет такое же аппаратное обеспечение с тремя камерами на задней панели.
Основная камера представляет собой 40-мегапиксельный 1 / 1,7-дюймовый сенсор Quad-Bayer с объективом с апертурой f / 1,8. Этот датчик выводит изображения в 10MP. Камера с зум-объективом - 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 2.4 и OIS. Наконец, ультраширокая камера представляет собой 20-мегапиксельную камеру с диафрагмой f / 2,2. Автофокус выполняется как с фазовым детектором, так и с лазерной поддержкой.
Mate 20 X был неизменно точен в экспозиции при любых условиях освещения и имел большой динамический диапазон. Цветопередача также была приятной с хорошей насыщенностью. Баланс белого также был в основном точным. Между тем, автофокус был быстрым и стабильным в любых условиях освещения. Существует хороший баланс между текстурами и шумом, который хорошо контролируется в помещении.
В условиях низкой освещенности DxOMark сообщал об отличной производительности ночью, но режим автоматической вспышки, по-видимому, был непостоянным. Тем не менее, когда он срабатывал, он хорошо освещал предметы с хорошей детализацией.
В увеличенных кадрах цвета выглядели немного плоскими, иногда с неточными цветами, но в других случаях снимали большие детали в ситуациях ближнего и среднего радиуса действия.
В видео отличная автофокусировка, отличная стабилизация, приятные цвета, хорошо контролируемый шум и точные экспозиции с большим динамическим диапазоном. Недостатками видео является то, что стабилизация не всегда хорошо работает в помещении, мелкие детали теряются, и иногда на краях виден шум.
Основная камера представляет собой 40-мегапиксельный 1 / 1,7-дюймовый сенсор Quad-Bayer с объективом с апертурой f / 1,8. Этот датчик выводит изображения в 10MP. Камера с зум-объективом - 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 2.4 и OIS. Наконец, ультраширокая камера представляет собой 20-мегапиксельную камеру с диафрагмой f / 2,2. Автофокус выполняется как с фазовым детектором, так и с лазерной поддержкой.
Mate 20 X был неизменно точен в экспозиции при любых условиях освещения и имел большой динамический диапазон. Цветопередача также была приятной с хорошей насыщенностью. Баланс белого также был в основном точным. Между тем, автофокус был быстрым и стабильным в любых условиях освещения. Существует хороший баланс между текстурами и шумом, который хорошо контролируется в помещении.
В условиях низкой освещенности DxOMark сообщал об отличной производительности ночью, но режим автоматической вспышки, по-видимому, был непостоянным. Тем не менее, когда он срабатывал, он хорошо освещал предметы с хорошей детализацией.
В увеличенных кадрах цвета выглядели немного плоскими, иногда с неточными цветами, но в других случаях снимали большие детали в ситуациях ближнего и среднего радиуса действия.
В видео отличная автофокусировка, отличная стабилизация, приятные цвета, хорошо контролируемый шум и точные экспозиции с большим динамическим диапазоном. Недостатками видео является то, что стабилизация не всегда хорошо работает в помещении, мелкие детали теряются, и иногда на краях виден шум.