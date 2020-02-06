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Новый телефон Redmi выйдет уже в феврале с двойной камерой и суперёмкой батареей

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MobilZone / Гаджеты
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Redmi объявила, что выпустит новый смартфон в Индии 11 февраля в полдень по местному времени.

На своем официальном сайте компания создала страницу, рекламирующую смартфон, и показала, что он будет оснащен двойной камерой на задней панели, что позволит вам делать «идеальные портреты».
Смартфон будет комплектоваться аккумулятором емкостью 5000 мАч и обладает дизайном, предлагающим «превосходное удобство».

Предстоящий телефон Redmi будет заряжать батарею емкостью 5000 мАч

Redmi не сказала название этого смартфона, но он, вероятно, является преемником Redmi 8A, запущенного в сентябре прошлого года в Индии, поскольку компания использует для продвижения его слоган «Desh Ka Dumdaar Smartphone» (перевод: мощный смартфон страны), что похож на слоган, используемый для Redmi 8A.
Тем не менее, Redmi также дразнит запуск второго продукта 11 февраля с использованием #MorePowerToRedmi, который, вероятно, является новым мощным павер банком. Мы должны услышать больше о двух продуктах в ближайшие дни.
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