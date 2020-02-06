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iPhone SE 2, стеклянный iMac и рекорды продаж Samsung

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MobilZone
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Сегодня мы с вами поговорим о самом интересном и насущном, а именно. Безнадежное отставание Apple от Samsung, сможет ли Мото создать конкуренцию Galaxy Note и это еще не все! Но обо всем по порядку!

А пока все боятся коронавируса, Apple боится самсунго-вируса, есть же такое слово? Теперь будет! Корейцы остались мировым лидером в отрасли продажи смартфонов и обогнали Купертиновцев почти на 100 млн. смартфонов, но не будем лукавить в том что Apple оказался мировым лидером по поставкам смартфонов в четвертом квартале 2019 года и мировые поставки смартфонов достигли 375 млн штук.

Apple заняла первую позицию с 19% рынка, Samsung заняла вторую позицию, а Huawei — третью. мировые поставки смартфонов достигли 375 млн штук. Apple заняла первую позицию с 19% рынка, Samsung заняла вторую позицию, а Huawei — третью.

Что ж хочется сказать что читать такие новости с флагманского телефона Самсунг вдвойне приятнее, шутка, здоровая конкуренция нужна и я надеюсь что Apple возьмет себя в руки и покажет что то интересное на грядущей конференции WWDC в марте.



Первой новинкой станет преемник iPhone SE. Аппарат назовут iPhone SE2 или iPhone 9. Лучше конечно SE 2, а то iPhone 8 потом 10, 10р потом 11, а потом 9?

У маркетологов Apple точно биполярочка на тему названий новых гаджетов! Но не смотря на его название он получит LCD-дисплей на 4.7-дюймов, Touch ID, чип A13 Bionic, 3 ГБ ОЗУ и ценник от $400. Что кстати дороже нежели предыдущий SE ценник которого был от 300 долларов.

Смартфон должен поступить в производство уже в следующем месяце, а его анонс стоит ждать в марте.

Так-же в первом полугодии Apple планирует обновить iPad Pro (он получит (как неожиданно) тройную камеру) и свои ноутбуки. К сожалению, Куо не уточнил о каком модельном ряде идёт речь. Возможно, MacBook Pro и MacBook Air.

Не отходя от темы яблочной компании хотелось бы сразу сказать о их новом патенте, а именно новом моноблоке iMac с необычным дизайном. Схематическими изображениями поделился ресурс PatentlyApple. Судя по картинкам и описанию, устройство имеет изогнутый корпус с дисплеем, клавиатурой и тачпадом. Последние элементы можно отсоединить. В описании говорится, что компьютер сделан из цельного стекла. Оно может быть прозрачным, а также с непрозрачным (матовым) или полупрозрачным напылением. Стоит вся конструкция на специальной подставке, в которой находятся «мозги» и несколько портов.

Через них можно подключить дополнительный экран или, например, MacBook. Когда выйдет и выйдет ли вообще такой iMac на рынок — неизвестно.
Скорость интернета в нашей стране растет пропорционально снижению наших зарплат, поэтому новость о 5G смартфоне от именитого бренда доверие к которому до сих пор не угасло в сердцах наших жителей может быть очень кстати.

Новинку назовут Nokia 8.2 5G. Аппарат, согласно источнику, будет иметь POLED или LCD-дисплей. Смартфон оснастят 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и новым процессором Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным модемом для сети пятого поколения.
Конкурент Galaxy Note 10, да и конкурент ли? Motorola готовит к анонсу новый смартфон со стилусом, а как мы знаем в этом сегменте рынка плотно закрепился корейский флагман, который ясно дал понять что стилус это очень полезная и удобная вещь, да Apple?

Характеристики устройства до сих пор неизвестны, но скорее всего, они будут такими же, как у Moto G8 Power. Это 6.4-дюймовый IPS-дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 665, 4/6 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ и квадро-камера с главным сенсором на 16 Мп. Работать смартфон из коробки должен на ОС Android 10. Ну а мы же в свою очередь посмотрим сможет ли Мото составить конкуренцию корейцам или может им все таки стоит выпускать раскладушки?
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