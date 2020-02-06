Патент на дизайн OnePlus показывает скрытые камеры с вращающейся крышкой

Четыре различных дизайна: этот ряд показывает закрытую крышку камеры

Четыре различных дизайна: этот ряд показывает открытую крышку

Вид спереди на телефон - нет селфи камеры в поле зрения

OnePlus продемонстрировал функцию «исчезающей камеры» на своем Concept One. Теперь патент на образец, поданный в Глобальную базу данных ВОИС, показывает, как будущие устройства могут использовать аналогичную функцию.Они показывают круглую камеру, похожую на OnePlus 7T. Похоже, это не тусклое стекло, как на концепте, а вращающаяся крышка камеры. Посмотрите на рисунки ниже, в верхнем ряду показано «закрытое» состояние, в нижнем ряду - «открытая» крышка камеры. Неясно, является ли открытие и закрытие крышки автоматическим или ручным.В любом случае, обратите внимание, что на передней панели нет видимой селфи-камеры. Патент также показывает вид сверху, сбоку и снизу телефона, но ни один из них не имеет всплывающей камеры. Это подразумевает и отображение в камере.Технология для этого еще не готова, но этот патент, вероятно, ожидает появиться на устройстве через несколько лет, не ожидайте увидеть этот дизайн на OnePlus 8.