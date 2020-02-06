Патент на дизайн OnePlus показывает скрытые камеры с вращающейся крышкой

OnePlus продемонстрировал функцию «исчезающей камеры» на своем Concept One. Теперь патент на образец, поданный в Глобальную базу данных ВОИС, показывает, как будущие устройства могут использовать аналогичную функцию.
Они показывают круглую камеру, похожую на OnePlus 7T. Похоже, это не тусклое стекло, как на концепте, а вращающаяся крышка камеры. Посмотрите на рисунки ниже, в верхнем ряду показано «закрытое» состояние, в нижнем ряду - «открытая» крышка камеры. Неясно, является ли открытие и закрытие крышки автоматическим или ручным.
В любом случае, обратите внимание, что на передней панели нет видимой селфи-камеры. Патент также показывает вид сверху, сбоку и снизу телефона, но ни один из них не имеет всплывающей камеры. Это подразумевает и отображение в камере.
Технология для этого еще не готова, но этот патент, вероятно, ожидает появиться на устройстве через несколько лет, не ожидайте увидеть этот дизайн на OnePlus 8.
Они показывают круглую камеру, похожую на OnePlus 7T. Похоже, это не тусклое стекло, как на концепте, а вращающаяся крышка камеры. Посмотрите на рисунки ниже, в верхнем ряду показано «закрытое» состояние, в нижнем ряду - «открытая» крышка камеры. Неясно, является ли открытие и закрытие крышки автоматическим или ручным.
В любом случае, обратите внимание, что на передней панели нет видимой селфи-камеры. Патент также показывает вид сверху, сбоку и снизу телефона, но ни один из них не имеет всплывающей камеры. Это подразумевает и отображение в камере.
Технология для этого еще не готова, но этот патент, вероятно, ожидает появиться на устройстве через несколько лет, не ожидайте увидеть этот дизайн на OnePlus 8.