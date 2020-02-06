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Realme объявляет о своем следующем флагмане на MWC 2020

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MobilZone / Гаджеты
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Ожидается, что Realme представит смарт- группу и смарт-телевизор на MWC 2020, и сегодня она официально подтвердила, что появится и флагманский смартфон.

В аккаунте европейского подразделения был опубликован твит с географическими координатами Барселоны, в котором указывалось место для «первого глобального запуска realme».
Координаты ведут к Фира Гран Виа, где проходит MWC 2020

Испания, кажется, является любимым местом для Realme,чтобы размещать свои флагманские запуски. Он уже представил Realme X2 Pro в столице Испании, Мадриде, в середине октября.

На этот раз мы также ожидаем, что телефон станет частью семейства X и будет обладать новейшим чипсетом Qualcomm. Слухи предполагают, что его можно назвать Realme X50 Pro, обновление Realme X50 с чипсетом Snapdragon 765G.

Официальная дата запуска еще не определена, но MWC 2020 запланирован на 24-27 февраля, и мы будем в Барселоне, поэтому, когда все будет официально, у нас сразу же появятся практические впечатления.
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