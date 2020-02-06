ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:00
Realme объявляет о своем следующем флагмане на MWC 2020
08:00
Новый Motorola Razr 2019 демонстрирует предстоящий золотой цвет
04:34
iPhone SE 2, стеклянный iMac и рекорды продаж Samsung
20:00
Технология быстрой зарядки от Huawei для дебюта Mate Xs
18:30
Живое изображение Galaxy S20 Ultra показывает настройку камеры
17:08
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42 мм уже в Украине, но пока еще не по адекватной цене
16:00
LG и ZTE пропустят MWC из-за вспышки Коронавируса
14:00
Официальный сайт Samsung подтверждает название Galaxy Z Flip
12:00
Huawei Mate 40 Concept представляет футуристический дизайн
10:00
Sony идет в плюс по продажам смартфонов в праздничный период
10:00
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G не будет поддерживать быструю зарядку
08:00
Первое обновление для Samsung Galaxy A51 улучшает стабильность камеры
05:37
Xiaomi Mi10 - характеристики, цена и живые снимки
21:37
В сеть начинают сливать первую партию Samsung Galaxy Note 20
20:00
AnTuTu объявила топ-смартфонов в январе
18:00
Xiaomi станет первым в мире брендом, использующим Snapdragon 865
15:30
Redmi K30 Pro будет иметь флагманские характеристики
13:54
Poco X2 официально анонсирован: характеристики и цены
12:00
Аналитик прогнозирует падение поставок iPhone из-за вспышки коронавируса
10:00
Realme представит свой первый Smart TV
08:00
Xiaomi работает над тремя телефонами премиум-класса
21:00
Motorola Moto G8 Power появляется на GeekBench
19:00
В сети появилась информация о дате запуска Xiaomi Mi 10
17:38
Xiaomi Mi 10 станет самым мощным android смартфоном
16:00
Больше утечек в характеристиках телефона Nubia Red Magic 5G
14:00
Появились удивительные подробности об камере cерии Galaxy S20
12:00
Первая видео-утечка Samsung Galaxy Z Flip за неделю до анонса
10:00
Xiaomi за 26 долларов решила проблему молодежи
08:00
В сети появились характеристики смартфона Nokia Captain America
19:45
Лучшие приложения от Google, которые стоит установить на свой смартфон прямо сейчас
16:27
Лучшие смартфоны от Xiaomi в начале 2020 года, 5 смартфонов для любого бюджета
13:41
Выжимаем максимум автономности из смартфонов Xiaomi
05:23
Камера Redmi Note 8 Pro унижена, 64-Мп не спасли
 Больше новостей
» » Новый Motorola Razr 2019 демонстрирует предстоящий золотой цвет
-

Новый Motorola Razr 2019 демонстрирует предстоящий золотой цвет

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
309
Motorola Razr 2019, анонсированная еще в ноябре и ожидающая начала поставок завтра, заслуженно привлекает большое внимание. До сих пор мы видели только раскладушку Noir Black, но новый твит от Evleaks дает нам наш первый взгляд на грядущую золотую версию.
Фактический цвет - интересная смесь между золотом и светлой медью, и кажется, что он покрывает только нижнюю половину устройства. В 2006 году Motorola заключила партнерское соглашение с итальянским домом моды Dolce & Gabbana для выпуска ограниченной серии Razr V3i с золотым лимитом, так что на этот раз мы могли бы получить подобное эксклюзивное партнерство.
Лимитированная серия Dolce & Gabbana Razr V3i

Ходят слухи, что Motorola работает над 5G-версией нового Razr, но нет никаких подробностей относительно того, когда мы можем ожидать увидеть эту модель.
Prostotech google play Prostotech google play