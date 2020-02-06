Новый Motorola Razr 2019 демонстрирует предстоящий золотой цвет

Motorola Razr 2019, анонсированная еще в ноябре и ожидающая начала поставок завтра, заслуженно привлекает большое внимание. До сих пор мы видели только раскладушку Noir Black, но новый твит от Evleaks дает нам наш первый взгляд на грядущую золотую версию.
Фактический цвет - интересная смесь между золотом и светлой медью, и кажется, что он покрывает только нижнюю половину устройства. В 2006 году Motorola заключила партнерское соглашение с итальянским домом моды Dolce & Gabbana для выпуска ограниченной серии Razr V3i с золотым лимитом, так что на этот раз мы могли бы получить подобное эксклюзивное партнерство.
Ходят слухи, что Motorola работает над 5G-версией нового Razr, но нет никаких подробностей относительно того, когда мы можем ожидать увидеть эту модель.
Фактический цвет - интересная смесь между золотом и светлой медью, и кажется, что он покрывает только нижнюю половину устройства. В 2006 году Motorola заключила партнерское соглашение с итальянским домом моды Dolce & Gabbana для выпуска ограниченной серии Razr V3i с золотым лимитом, так что на этот раз мы могли бы получить подобное эксклюзивное партнерство.
Ходят слухи, что Motorola работает над 5G-версией нового Razr, но нет никаких подробностей относительно того, когда мы можем ожидать увидеть эту модель.