Живое изображение Galaxy S20 Ultra показывает настройку камеры

У Samsung на следующей неделе будет мероприятие, на котором мы увидим линейку Galaxy S20 (точнее, из нержавеющей стали). Тем не менее, за шесть дней до запуска у нас уже есть первые живые изображения Galaxy S20 Ultra и S20 + - и они в точности соответствуют предыдущим утечкам.
Samsung Galaxy S20 Ultra будет иметь огромный прямоугольник на спине, почти половину ширины, как и сам телефон, где мы видим датчик перископа, в сопровождении еще трех модулей, микрофон, светодиодная вспышка и другой датчик под защитным стеклом.
Если мы до сих пор доверяем слухам, мы рассмотрим 108-мегапиксельную камеру с внутренним сенсором ISOCELL Bright HMX, телеобъектив с 48-мегапиксельным перископом, который обеспечит 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум, сверхширокоугольный датчик и 64-мегапиксельную камеру ликвидирует разрыв между обычным и телеобъективным модулями.
Отдельный источник дал нам еще одну утечку изображения, которая включает в себя S20 Ultra и Galaxy S20 +. Последний будет оснащен датчиком ToF поколения Plus. Остальные три камеры, скорее всего, будут обычными телеобъективами 12MP + 64MP + 12 MP сверхширокоугольные камеры.
Samsung Galaxy S20 Ultra будет иметь огромный прямоугольник на спине, почти половину ширины, как и сам телефон, где мы видим датчик перископа, в сопровождении еще трех модулей, микрофон, светодиодная вспышка и другой датчик под защитным стеклом.
Если мы до сих пор доверяем слухам, мы рассмотрим 108-мегапиксельную камеру с внутренним сенсором ISOCELL Bright HMX, телеобъектив с 48-мегапиксельным перископом, который обеспечит 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум, сверхширокоугольный датчик и 64-мегапиксельную камеру ликвидирует разрыв между обычным и телеобъективным модулями.
Отдельный источник дал нам еще одну утечку изображения, которая включает в себя S20 Ultra и Galaxy S20 +. Последний будет оснащен датчиком ToF поколения Plus. Остальные три камеры, скорее всего, будут обычными телеобъективами 12MP + 64MP + 12 MP сверхширокоугольные камеры.