Официальный сайт Samsung подтверждает название Galaxy Z Flip

Официальный немецкий сайт Samsung только что подтвердил наименование серии Galaxy S20. Теперь его румынский филиал подтвердил, что предстоящий складной телефон компании будет называться Galaxy Z Flip.
Samsung Румыния создала страницу на своем официальном сайте для защитного кожаного чехла Galaxy Z Flip и подтвердила название складного смартфона. На странице не раскрываются какие-либо подробности о Galaxy Z Flip, но, благодаря предыдущим утечкам, у нас есть довольно хорошее представление о том, чего ожидать от этого смартфона.
Galaxy Z Flip прибудет на Snapdragon 855+ SoC. Он будет загружать Android 10 и иметь 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ UFS 3.0 без возможности расширения.
Смартфон будет оснащен двумя дисплеями - 6,7-дюймовый Infinity Flex FHD + основной складной экран и 1,06-дюймовый дополнительный внешний экран.
Для фотосъемки вы получите 10-мегапиксельную селфи-камеру и 12-мегапиксельную съемную камеру, расположенную на внешней панели, соединенную с 12-мегапиксельной сверхширокой камерой.
Galaxy Z Flip будет оснащен боковым считывателем отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. По слухам, он будет стоить 1400 долларов, и ожидается, что он будет объявлен 11 февраля вместе с серией Galaxy S20.
Samsung Румыния создала страницу на своем официальном сайте для защитного кожаного чехла Galaxy Z Flip и подтвердила название складного смартфона. На странице не раскрываются какие-либо подробности о Galaxy Z Flip, но, благодаря предыдущим утечкам, у нас есть довольно хорошее представление о том, чего ожидать от этого смартфона.
Galaxy Z Flip прибудет на Snapdragon 855+ SoC. Он будет загружать Android 10 и иметь 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ UFS 3.0 без возможности расширения.
Смартфон будет оснащен двумя дисплеями - 6,7-дюймовый Infinity Flex FHD + основной складной экран и 1,06-дюймовый дополнительный внешний экран.
Для фотосъемки вы получите 10-мегапиксельную селфи-камеру и 12-мегапиксельную съемную камеру, расположенную на внешней панели, соединенную с 12-мегапиксельной сверхширокой камерой.
Galaxy Z Flip будет оснащен боковым считывателем отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. По слухам, он будет стоить 1400 долларов, и ожидается, что он будет объявлен 11 февраля вместе с серией Galaxy S20.