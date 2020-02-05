Xiaomi Mi10 - характеристики, цена и живые снимки

Новость для любителей техники из поднебесной, благо есть еще люди которые не боятся заказывать товары с АлиЭкспресс и будут крайне заинтересованы в новом флагманском смартфоне всеми любимой компании Xiaomi – Xiaomi Mi 10 Pro, учитывая что стали известны его характеристики и даже живые снимки!Все как обычно народ, инсайды, инсайды, инсайды, так вот этот самый инсайдер с ником Xiaomishka опубликовал скриншот экрана смартфона.И похоже что аппарат оснастят дисплеем на 6.4-дюйма с разрешением FHD+ (2080?1080p). Это будет OLED-матрица с вырезом для селфи-камеры в левом углу.Сердцем нового устройства станет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и 16 ГБ ОЗУ, а встроенный накопитель будет объёмом в ЦЕЛЫХ 512 ГБ, привет Apple. За автономность этого монстра будет отвечать аккумулятор на 5250 мАч. Кстати так же этот флагман возможно будет оснащен 66-ваттной быстрой зарядкой, и сможет похвастаться основной квадро-камерой на гигантские 108 Мп + 16 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Поставляться флагман будет с ОС Android 10 и фирменной оболочкой MIUI 11 (20.1.21) по цене в 550-650 долларов США или по 40-45 тыс рублей для нас с вами.