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Huawei Mate 40 Concept представляет футуристический дизайн

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MobilZone / Гаджеты
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Huawei собирается выпустить серию P40 в любой момент, и дизайны моделей практически подтверждены. После P40 следующей крупной флагманской моделью, которую Huawei представит в течение года, станет серия Mate 40. Набор концептуальных рендеров для Huawei Mate 40 уже появился. Рендеры представляют дизайн, который выглядит очень футуристично даже больше, чем Xiaomi Alpha.
Создатель концепта представляет модель Mate 40 с прозрачным стеклом, но мы сомневаемся, что такой дизайн будет использоваться в ближайшем будущем. Mi 8 Explorer Edition поставлялась с прозрачной задней панелью, и она оказалась очень популярной, хотя мы узнали, что панель на дисплее не является реальной панелью телефона. Xperia Pureness и Lenovo S800 были двумя телефонами Candybar с физической клавиатурой, которая приняла прозрачный дизайн. Таким образом, прозрачный дизайн может оказаться очень популярным, когда OEM найдет способ реализовать его на смартфонах. Но пока этот дизайн просто нереальная концепция.
Кроме того, концепция показывает, что устройство будет иметь конструкцию камеры под дисплеем и может распространяться на задние камеры. Телефон может в равной степени отказаться от проводной зарядки для беспроводной технологии зарядки.
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