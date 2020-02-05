Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G не будет поддерживать быструю зарядку

Кажется, что быстрой зарядки 80 Вт, которую президент Ни Фэй дразнил для Nubia Red Magic 5G, не будет. В последнем посте Фэя люди спрашивают, что они предпочитают: «100 Вт + 4000 мАч, 55 Вт + 4500 мАч или 30 Вт + 5000 мАч», не говоря уже о 80 Вт.
Мы думаем, что реальная скорость зарядки телефона составит 55 Вт. Red Magic 3 и 3s заряжаются всего на 18 Вт (с батареей 5000 мАч), поэтому даже 30 Вт будет обновлением. И технология не готова к 100 Вт. Но, что более важно, мы уже видели сертификацию 3C для зарядного устройства на 55 Вт.
Как бы то ни было, Фэй повторил, что у Red Magic 5G будет экран с частотой 144 Гц, что наряду с 5G создает большую нагрузку на батарею. Следовательно, емкость может быть важнее скорости зарядки.
Интересно, что в телефоне установлен охлаждающий вентилятор не для чипсета, а для аккумулятора. Это имело смысл, когда цель была 80 Вт, хотя конкурирующие бренды достигли 50 Вт без активного охлаждения.
Мы думаем, что реальная скорость зарядки телефона составит 55 Вт. Red Magic 3 и 3s заряжаются всего на 18 Вт (с батареей 5000 мАч), поэтому даже 30 Вт будет обновлением. И технология не готова к 100 Вт. Но, что более важно, мы уже видели сертификацию 3C для зарядного устройства на 55 Вт.
Как бы то ни было, Фэй повторил, что у Red Magic 5G будет экран с частотой 144 Гц, что наряду с 5G создает большую нагрузку на батарею. Следовательно, емкость может быть важнее скорости зарядки.
Интересно, что в телефоне установлен охлаждающий вентилятор не для чипсета, а для аккумулятора. Это имело смысл, когда цель была 80 Вт, хотя конкурирующие бренды достигли 50 Вт без активного охлаждения.