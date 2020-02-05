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Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G не будет поддерживать быструю зарядку

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MobilZone / Гаджеты
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Кажется, что быстрой зарядки 80 Вт, которую президент Ни Фэй дразнил для Nubia Red Magic 5G, не будет. В последнем посте Фэя люди спрашивают, что они предпочитают: «100 Вт + 4000 мАч, 55 Вт + 4500 мАч или 30 Вт + 5000 мАч», не говоря уже о 80 Вт.

Мы думаем, что реальная скорость зарядки телефона составит 55 Вт. Red Magic 3 и 3s заряжаются всего на 18 Вт (с батареей 5000 мАч), поэтому даже 30 Вт будет обновлением. И технология не готова к 100 Вт. Но, что более важно, мы уже видели сертификацию 3C для зарядного устройства на 55 Вт.
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Как бы то ни было, Фэй повторил, что у Red Magic 5G будет экран с частотой 144 Гц, что наряду с 5G создает большую нагрузку на батарею. Следовательно, емкость может быть важнее скорости зарядки.

Интересно, что в телефоне установлен охлаждающий вентилятор не для чипсета, а для аккумулятора. Это имело смысл, когда цель была 80 Вт, хотя конкурирующие бренды достигли 50 Вт без активного охлаждения.
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