Первое обновление для Samsung Galaxy A51 улучшает стабильность камеры

Первое обновление для Samsung Galaxy A51

Обновление для Samsung Galaxy A51 началось в нескольких европейских странах: Франции, Германии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Румынии, Словении, Испании и Великобритании.Обновление обещает улучшенную стабильность для приложения Камера. Это сравнительно небольшое обновление, весом всего 240 МБ.Другое изменение примечания - новое исправление безопасности - от декабря. Galaxy A51 находится в списке телефонов, получающих ежеквартальные обновления безопасности, так что ожидайте следующего исправления безопасности через три месяца.