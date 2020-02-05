Первое обновление для Samsung Galaxy A51 улучшает стабильность камеры

Обновление для Samsung Galaxy A51 началось в нескольких европейских странах: Франции, Германии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Румынии, Словении, Испании и Великобритании.
Обновление обещает улучшенную стабильность для приложения Камера. Это сравнительно небольшое обновление, весом всего 240 МБ.
Другое изменение примечания - новое исправление безопасности - от декабря. Galaxy A51 находится в списке телефонов, получающих ежеквартальные обновления безопасности, так что ожидайте следующего исправления безопасности через три месяца.
Обновление обещает улучшенную стабильность для приложения Камера. Это сравнительно небольшое обновление, весом всего 240 МБ.
Другое изменение примечания - новое исправление безопасности - от декабря. Galaxy A51 находится в списке телефонов, получающих ежеквартальные обновления безопасности, так что ожидайте следующего исправления безопасности через три месяца.