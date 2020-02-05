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Sony идет в плюс по продажам смартфонов в праздничный период

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MobilZone / Бизнес
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Новости в мире смартфонов о производительности Sony, как правило, мрачны - компания не такая, какой была раньше, и ее продажи были в минусе в последние несколько лет. Сегодня компания выпустила свой финансовый отчет за третий финансовый квартал (период с октября по декабрь), и цифры оказались не такими плохими, как мы ожидали.

Sony удалось продать 1,3 миллиона смартфонов, что в два раза больше, чем в предыдущем квартале, когда их было около 600 000.
Отчет показывает снижение прибыли на 20% ежеквартально из-за слабых продаж датчиков изображения или контента из отдела развлечений. За последние три месяца 2019 года операционная прибыль достигла 300 млрд иен (около 2,75 млрд долларов), снизившись с 377 млрд иен (3,46 млрд долларов) в октябре-декабре 2018 года.

Однако, если исключить прошлогодние разовые прибыли, такие как связанные с приобретением EMI, прибыль фактически выросла бы на 6%.

Японская компания улучшила свой годовой прогноз прибыли примерно на 5% - вместо 840 млрд иен Sony теперь ожидает заработать 880 млрд иен (8,07 млрд долларов), когда она завершит финансовый год 31 марта 2020 года.
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