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В сеть начинают сливать первую партию Samsung Galaxy Note 20

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MobilZone / Гаджеты
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Серия Galaxy S20 все еще находится на расстоянии недели от официального анонса и более чем на месяц от фактического появления на полках магазинов, но у нас уже есть почти полная картина благодаря утечкам.

Фактически, отраслевые инсайдерские каналы были настолько активны, что, похоже, уже движутся мимо Galaxy S20 и до Note 20 - телефона, который должен выйти в третьем квартале этого года. Первая часть информации, любезно предоставленная авторитетным носителем Ice Universe, Note 20 будет иметь лучшую реализацию с высокой частотой обновления на своем дисплее.
Samsung Galaxy Note10 + слева, Note 10 справа

Утверждение немного двусмысленно и может относиться ко многим вещам. Собрав воедино некоторую более раннюю информацию, мы знаем, что линейка S20 будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Однако, это будет ограничено разрешениями вплоть до FullHD.

Тем временем OnePlus поделился некоторыми подробностями о своей новой технологии отображения, которая включает частоту обновления 120 Гц с разрешением QHD. Технология определенно присутствует, и, возможно, «отлаженный» аспект, на который ссылается Ice Universe для Note20, является своего рода оптимизацией на стороне Samsung, чтобы также включить QHD @ 120 Гц, не затрачивая времени работы от батареи.


Другое, более желаемое толкование, возможно, связано с переменной частотой обновления - технологией, которую геймеры ПК полюбили и ценят, но еще предстоит сделать какие-то серьезные шаги в мобильной сфере. Заметными исключениями являются Apple 10,5-дюймовый iPad Pro и 12,9-дюймовый iPad Pro 2-го поколения и их технология отображения ProMotion, которая является своего рода адаптивной по своей природе, но еще не совсем там. И, конечно же, технология отображения Razer IGZO, которая предлагает действительно адаптивные частоты обновления.
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