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AnTuTu объявила топ-смартфонов в январе

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MobilZone / Гаджеты
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Тестовая платформа AnTuTu выпустила ежемесячный список Top 10 для флагманов и среднего класса. Январский список во многом похож на декабрьский, с тремя телефонами vivo, за которым следует последняя пара устройств OnePlus, а затем Asus ROG Phone II.

Хотя AnTuTu признает впечатляющее аппаратное обеспечение, которое комплектуют смартфоны vivo, включая хранилище UFS 3.0 и файловую систему F2FS, существует множество программных усилителей, которые повышают производительность и результат. Обе модели iQOO in vivo, занимающие первое и второе места, оснащены жидкостным охлаждением, что помогает внутренним органам работать лучше, когда находится под (буквальным) нагревом.
В статью также вошел рейтинг Top 10 по показателям среднего класса, где Oppo Reno3 намного опережает второе место X30 Pro в естественных условиях. Интересно, что Reno3 с чипом Mediatek Dimensity 1000L также превосходит своего брата Snapdragon 765G в упаковке Pro.

AnTuTu также напоминает, что это необработанное сравнение результатов производительности и не может нести ответственность за сравнение в отделе камеры, дизайне, емкости аккумулятора или способности быстрой зарядки.
Базовый Oppo Reno3 был запущен 31 декабря, так что это его первый месяц, когда его можно было сравнить в AnTuTu. Mediatek использует ядра Cortex A77 и графический процессор Mali-G77, который выглядит как достаточно мощная комбинация.

Ожидается, что многие производители представят смартфон на Snapdragon 865, поэтому в списке Top 10 за февраль от AnTuTu должно быть множество новых лиц в первых рядах.
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