Xiaomi станет первым в мире брендом, использующим Snapdragon 865

Xiaomi Mi 10, как говорят, запускается через онлайн-мероприятие

Лин Бин подтверждает, что Xiaomi первым захватит SD865

Так как же Xiaomi станет первой в мире компанией, выпустившей Snapdragon 865 Phone?

Galaxy S20 может стать первым телефоном с SD865, если Mi 10 опаздывает на вечеринку

Работа Xiaomi продолжается, несмотря на эпидемию коронавируса

Xiaomi любит быть первым, кто запустил новый продукт или функцию. Например, Xiaomi первой на рынке выпустила смартфон со 108-мегапиксельной камерой и даже первой запустила сверхбыстрое беспроводное зарядное устройство на 30 Вт. Теперь компания стремится стать первым брендом, который выпустит смартфон на базе Snapdragon 865.В ответ одному из своих последователей на Weibo Лин Бин, соучредитель и президент Xiaomi, сообщил, что Xiaomi станет первой компанией, выпустившей флагман на Snapdragon 865.Это интересное утверждение, учитывая, что компании не хватает времени для достижения этой цели. Серия Galaxy S20 на Snapdragon 865, как утверждается, будет запущена 11 февраля в США, что оставляет Xiaomi всего несколько дней, чтобы анонсировать собственный флагман Mi 10 на SD865. Однако, до сих пор мы ничего не слышали от компании относительно события запуска.Технически, он может превзойти Samsung с выпуском Snapdragon 865 двумя способами. Он может анонсировать флагман Xiaomi Mi 10 с этим чипсетом Qualcomm до 11 февраля (это будет 12 февраля в Китае из-за различий в часовых поясов). Или он может выставить Mi 10 на продажу до появления S20 (вероятно, с 6 марта). Таким образом, Xiaomi Mi 10 может стать первым телефоном со Snapdragon 865 на рынке, даже если он будет анонсирован через несколько дней после серии S20.Тем не менее, есть сообщения, что Xiaomi планирует анонсировать новый флагман через онлайн-конференцию 11 февраля, прямо перед событием Samsung Unpacked. Слухи утверждают, что компания начнет выпускать тизеры для мероприятия с 7 февраля.Несмотря на сложную ситуацию в Китае прямо сейчас, руководители компании вернулись к работе на этой неделе. Xiaomi приняла существенные меры предосторожности для людей, работающих в офисе прямо сейчас. Каждый, кто приходит в офис, должен зарегистрироваться и подвергнуть себя проверке температуры тела. Похоже, ношение масок также обязательно в офисных помещениях.