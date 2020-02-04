Poco X2 официально анонсирован: характеристики и цены

Poco F1 (или Pocophone F1 за пределами Индии) был объявлен в августе 2018 года и стал мгновенным хитом - благодаря аппаратному обеспечению флагманского класса и низкой цене. Спустя полтора года компания анонсировала свой второй смартфон, получивший название Poco X2.
Poco X2 не является прямым преемником Poco F1, но, как и ожидалось, на самом деле это новый бренд Redmi K30, доступный в настоящее время в Китае. Смартфон работает на платформе Snapdragon 730G SoC, поддерживает стандарт MIUI 11 и поставляется в трех конфигурациях памяти - 6 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ.
X2 построен на 6,67" 20: 9 дисплее RealityFlow с разрешением FullHD +. Он имеет частоту обновления 120 Гц, поддерживает HDR 10 и имеет отверстие в форме таблетки в верхнем правом углу для 20-мегапиксельной и 2-мегапиксельной селфи-камер.
На задней панели Poco X2 установлена четырехъядерная камера, представляющая собой комбинацию 64-мегапиксельной основной камеры Sony IMX686, 8-мегапиксельной сверхширокой камеры, 2-мегапиксельного макро и 2-мегапиксельного датчика глубины. Смартфон поставляется с поддержкой изображений RAW, может записывать замедленное видео со скоростью 960 кадров в секунду и поддерживает режим VLOG.
Snapdragon 730G с питанием от X2 оснащен боковым считывателем отпечатков пальцев и батареей емкостью 4500 мАч, которая потребляет энергию через порт USB-C мощностью до 27 Вт. Он поставляется с разъемом для наушников 3,5 мм и оснащен технологией жидкостного охлаждения, которая, по утверждению Poco, может рассеивать тепло на 300% быстрее.
Остальные функции Poco X2 включают ИК-порт, водоотталкивающее покрытие P2i, VoWiFi и Hi-Res Sound.
Poco X2 выпускается в трех цветах - синий Атлантида, фиолетовый Матрица и красный Феникс (Atlantis Blue, Matrix Purple и Phoenix Red).
Базовая модель с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища стоит 15 999 рупий (225 долл. США / 205 евро), а за 1000 рупий (15 долл. США / 13 евро) вы можете удвоить объем хранилища. И если вы хотите пользоваться премиум-моделью с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, вам придется заплатить 19 999 рупий (280 долларов США / 255 евро).
Poco X2 не является прямым преемником Poco F1, но, как и ожидалось, на самом деле это новый бренд Redmi K30, доступный в настоящее время в Китае. Смартфон работает на платформе Snapdragon 730G SoC, поддерживает стандарт MIUI 11 и поставляется в трех конфигурациях памяти - 6 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ.
X2 построен на 6,67" 20: 9 дисплее RealityFlow с разрешением FullHD +. Он имеет частоту обновления 120 Гц, поддерживает HDR 10 и имеет отверстие в форме таблетки в верхнем правом углу для 20-мегапиксельной и 2-мегапиксельной селфи-камер.
На задней панели Poco X2 установлена четырехъядерная камера, представляющая собой комбинацию 64-мегапиксельной основной камеры Sony IMX686, 8-мегапиксельной сверхширокой камеры, 2-мегапиксельного макро и 2-мегапиксельного датчика глубины. Смартфон поставляется с поддержкой изображений RAW, может записывать замедленное видео со скоростью 960 кадров в секунду и поддерживает режим VLOG.
Snapdragon 730G с питанием от X2 оснащен боковым считывателем отпечатков пальцев и батареей емкостью 4500 мАч, которая потребляет энергию через порт USB-C мощностью до 27 Вт. Он поставляется с разъемом для наушников 3,5 мм и оснащен технологией жидкостного охлаждения, которая, по утверждению Poco, может рассеивать тепло на 300% быстрее.
Остальные функции Poco X2 включают ИК-порт, водоотталкивающее покрытие P2i, VoWiFi и Hi-Res Sound.
Poco X2 выпускается в трех цветах - синий Атлантида, фиолетовый Матрица и красный Феникс (Atlantis Blue, Matrix Purple и Phoenix Red).
Базовая модель с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища стоит 15 999 рупий (225 долл. США / 205 евро), а за 1000 рупий (15 долл. США / 13 евро) вы можете удвоить объем хранилища. И если вы хотите пользоваться премиум-моделью с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, вам придется заплатить 19 999 рупий (280 долларов США / 255 евро).