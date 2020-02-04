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Redmi K30 Pro будет иметь флагманские характеристики

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MobilZone / Гаджеты
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Мы уже видели Redmi K30 и Redmi K30 5G, но ни у одного из них не было флагманского чипсета. Redmi K30 Pro будет иметь Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной памяти, и сегодня мы слышали, что он будет оснащен сенсором Sony IMX686 для основной камеры.
Достоверный источник из Китая сказал в своем профиле Weibo, что вертикальная установка камер будет сохранена, но фактические объективы и датчики будут менять положение. Это означает, что существенной разницы во внутренней инфраструктуре будет немного - мы ожидаем, что Redmi K30 Pro будет чуть более мощным телефоном, который будет практически неотличим от обычного Redmi K30
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