Аналитик прогнозирует падение поставок iPhone из-за вспышки коронавируса

У Apple был сильный Q4 с iPhone 11, доминирующим в мировых продажах, но перспективы компании в первом квартале пострадали из-за вспышки Коронавируса, говорит аналитик Минг-Чи Куо.
Он прогнозирует сокращение поставок на 10%, до 36-40 миллионов единиц в первом квартале 2020 года, несмотря на заверения Foxconn на прошлой неделе, что производство не пострадает (детали камер iPhone и другие компоненты производятся на заводе Foxconn в Ухани, центр вспышки).
Это не только текущие модели, которые затронуты, так называемый iPhone 9 (он же SE 2) должен был начать производство в этом месяце в рамках подготовки к запуску в марте. Однако, сейчас похоже, что первоначальное предложение будет ограничено. Также могут быть затронуты аксессуары Apple, такие как AirPods.
Магазины Apple в Китае закрыты до конца недели из-за «предосторожности». Китайский рынок в целом снижается на 50-60% в годовом исчислении после празднования китайского Нового года из-за вспышки, согласно данным Kuo.
Он прогнозирует сокращение поставок на 10%, до 36-40 миллионов единиц в первом квартале 2020 года, несмотря на заверения Foxconn на прошлой неделе, что производство не пострадает (детали камер iPhone и другие компоненты производятся на заводе Foxconn в Ухани, центр вспышки).
Это не только текущие модели, которые затронуты, так называемый iPhone 9 (он же SE 2) должен был начать производство в этом месяце в рамках подготовки к запуску в марте. Однако, сейчас похоже, что первоначальное предложение будет ограничено. Также могут быть затронуты аксессуары Apple, такие как AirPods.
Магазины Apple в Китае закрыты до конца недели из-за «предосторожности». Китайский рынок в целом снижается на 50-60% в годовом исчислении после празднования китайского Нового года из-за вспышки, согласно данным Kuo.