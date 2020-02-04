Xiaomi работает над тремя телефонами премиум-класса

Команда XDA-Developers получила в свои руки файлы build.prop для двух устройств Xiaomi - «umi» и «cmi», или, как они будут называться в магазинах, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Эти два имени ранее были подтверждены с камерами на 108 Мп через обновление приложения галереи MIUI.
Xiaomi официально подтвердила, что телефоны Mi 10 будут работать на чипсете Snapdragon 865. Это довольно большой шаг вперед по сравнению с чипами 700-й серии в телефонах Mi Note 10, которые первыми принесли камеру на 108 Мп.
Ожидается, что Xiaomi Mi 10 Pro будет иметь быструю зарядку 66 Вт и 16 ГБ оперативной памяти, а также частоту обновления 120 Гц для экрана с этим чипсетом S865 и его мощным графическим процессором. Непрофессиональный телефон будет иметь те же 108MP камеру и чипсет, но будет использовать более медленную зарядку.
Есть еще одно устройство, «lmi», которое считается Redmi K30 Pro. В этом устройстве также будет использоваться чипсет Snapdragon 865, как видно из результатов Geekbench. Тем не менее, он будет использовать 64-мегапиксельную камеру, используемую его братьями и сестрами, по крайней мере, это то, что показывают результаты приложения галереи. Помимо чипсета, аппарат Redmi K30 Pro будет основан на K30 5G (который использует чипсет S765G).
Телефоны Redmi K30 уже имеют экраны с частотой 120 Гц, и не ясно, будет ли скорость зарядки на Pro выше 30 Вт, достигнутых K30 5G. Также обратите внимание, что в пути есть Pocophone X2, который будет основан на K30.
В то время, как Xiaomi планирует провести мероприятие MWC на 24 февраля, телефоны Mi 10 будут представлены во вторник на следующей неделе, или, по крайней мере, их китайские версии.
Xiaomi официально подтвердила, что телефоны Mi 10 будут работать на чипсете Snapdragon 865. Это довольно большой шаг вперед по сравнению с чипами 700-й серии в телефонах Mi Note 10, которые первыми принесли камеру на 108 Мп.
Ожидается, что Xiaomi Mi 10 Pro будет иметь быструю зарядку 66 Вт и 16 ГБ оперативной памяти, а также частоту обновления 120 Гц для экрана с этим чипсетом S865 и его мощным графическим процессором. Непрофессиональный телефон будет иметь те же 108MP камеру и чипсет, но будет использовать более медленную зарядку.
Есть еще одно устройство, «lmi», которое считается Redmi K30 Pro. В этом устройстве также будет использоваться чипсет Snapdragon 865, как видно из результатов Geekbench. Тем не менее, он будет использовать 64-мегапиксельную камеру, используемую его братьями и сестрами, по крайней мере, это то, что показывают результаты приложения галереи. Помимо чипсета, аппарат Redmi K30 Pro будет основан на K30 5G (который использует чипсет S765G).
Телефоны Redmi K30 уже имеют экраны с частотой 120 Гц, и не ясно, будет ли скорость зарядки на Pro выше 30 Вт, достигнутых K30 5G. Также обратите внимание, что в пути есть Pocophone X2, который будет основан на K30.
В то время, как Xiaomi планирует провести мероприятие MWC на 24 февраля, телефоны Mi 10 будут представлены во вторник на следующей неделе, или, по крайней мере, их китайские версии.