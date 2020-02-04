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Xiaomi работает над тремя телефонами премиум-класса

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MobilZone / Гаджеты
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Команда XDA-Developers получила в свои руки файлы build.prop для двух устройств Xiaomi - «umi» и «cmi», или, как они будут называться в магазинах, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Эти два имени ранее были подтверждены с камерами на 108 Мп через обновление приложения галереи MIUI.

Xiaomi официально подтвердила, что телефоны Mi 10 будут работать на чипсете Snapdragon 865. Это довольно большой шаг вперед по сравнению с чипами 700-й серии в телефонах Mi Note 10, которые первыми принесли камеру на 108 Мп.

Ожидается, что Xiaomi Mi 10 Pro будет иметь быструю зарядку 66 Вт и 16 ГБ оперативной памяти, а также частоту обновления 120 Гц для экрана с этим чипсетом S865 и его мощным графическим процессором. Непрофессиональный телефон будет иметь те же 108MP камеру и чипсет, но будет использовать более медленную зарядку.
Есть еще одно устройство, «lmi», которое считается Redmi K30 Pro. В этом устройстве также будет использоваться чипсет Snapdragon 865, как видно из результатов Geekbench. Тем не менее, он будет использовать 64-мегапиксельную камеру, используемую его братьями и сестрами, по крайней мере, это то, что показывают результаты приложения галереи. Помимо чипсета, аппарат Redmi K30 Pro будет основан на K30 5G (который использует чипсет S765G).

Телефоны Redmi K30 уже имеют экраны с частотой 120 Гц, и не ясно, будет ли скорость зарядки на Pro выше 30 Вт, достигнутых K30 5G. Также обратите внимание, что в пути есть Pocophone X2, который будет основан на K30.

В то время, как Xiaomi планирует провести мероприятие MWC на 24 февраля, телефоны Mi 10 будут представлены во вторник на следующей неделе, или, по крайней мере, их китайские версии.
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