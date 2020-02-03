ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:00
Motorola Moto G8 Power появляется на GeekBench
19:00
В сети появилась информация о дате запуска Xiaomi Mi 10
17:38
Xiaomi Mi 10 станет самым мощным android смартфоном
16:00
Больше утечек в характеристиках телефона Nubia Red Magic 5G
14:00
Появились удивительные подробности об камере cерии Galaxy S20
12:00
Первая видео-утечка Samsung Galaxy Z Flip за неделю до анонса
10:00
Xiaomi за 26 долларов решила проблему молодежи
08:00
В сети появились характеристики смартфона Nokia Captain America
19:45
Лучшие приложения от Google, которые стоит установить на свой смартфон прямо сейчас
16:27
Лучшие смартфоны от Xiaomi в начале 2020 года, 5 смартфонов для любого бюджета
13:41
Выжимаем максимум автономности из смартфонов Xiaomi
05:23
Камера Redmi Note 8 Pro унижена, 64-Мп не спасли
03:13
Samsung Galaxy A51: самый бюджетный смартфон с поддержкой 5G
20:30
Xiaomi возвращается к производству планшетов
19:20
Коронавирус влияет на Xiaomi, у большой компании - большие проблемы
17:29
Apple закрывает все магазины и офисы в Китае до 9 февраля
15:47
Полная утечка спецификаций Motorola Moto G Stylus
14:00
Apple начинает пробное производство iPhone 9
12:00
Невероятно - Huawei обгоняет Apple в 2019 году
10:00
Продажи планшетов упали в 4 квартале 2019 года, но Apple по-прежнему лидирует
08:00
Facebook заплатит 550 миллионов долларов за злоупотребление распознаванием лиц
20:00
Патент раскрывает складной смартфон Huawei Mate X2
18:00
Huawei exec: возвращение к google mobile services невозможно
16:00
Huawei Nova 7i появится на День всех влюблённых
14:00
Samsung сообщает об увеличении продаж своих смартфонов
12:00
OnePlus 8-й серии планирует появится с беспроводной зарядкой
10:00
Apple лидирует по продажам в четвертом квартале третий год подряд
08:00
Все подробности о камере Sony Xperia 1.1
20:00
Глобальные продажи iPhone 11 доминировали в четвертом квартале 2019 года
18:00
Moto G Stylus - это новый смартфон от Motorola со стилусом
16:00
Утечка спецификаций Xiaomi Mi 10 Pro предполагает 16 ГБ ОЗУ
14:00
Стали известны спецификации Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro
12:00
Poco X2 появляется на живых фотографиях
 Больше новостей
» » Motorola Moto G8 Power появляется на GeekBench
-

Motorola Moto G8 Power появляется на GeekBench

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
233
Motorola Moto G8 Plus и Moto G8 Play оба появились на рынке несколько месяцев назад. Тем не менее, Moto G8 Power и Moto G8 - пока что всего лишь слухи.
Moto G7 Power

Что ж, это изменится, возможно, на MWC 2020, и теперь у нас есть система показателей GeekBench от Moto G8 Power, что еще больше говорит о скором выпуске. Это вряд ли добавляет много новой информации, но подтверждает более раннюю утечку.

Мы ожидаем, что G8 Power будет оснащаться 6,36-дюймовым FullHD IPS-дисплеем, 16-мегапиксельной + 8-мегапиксельной + 8-мегапиксельной + 2-мегапиксельной камерой и батареей на 5000 мАч с зарядкой 18 Вт.

Moto G8 должен иметь 6,39-дюймовый дисплей, на одну 8-мегапиксельную камеру меньше и аккумулятор на 4000 мАч с зарядкой 10 Вт. Чипсет должен быть одинаковый на обоих смартфонах. Говорят, что другие различия включают разрешение селфи-камеры, поддержку NFC и небольшие различия в доступном уровне памяти и ОЗУ.
Prostotech google play Prostotech google play