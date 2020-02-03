Motorola Moto G8 Power появляется на GeekBench

Moto G7 Power

Motorola Moto G8 Plus и Moto G8 Play оба появились на рынке несколько месяцев назад. Тем не менее, Moto G8 Power и Moto G8 - пока что всего лишь слухи.Что ж, это изменится, возможно, на MWC 2020, и теперь у нас есть система показателей GeekBench от Moto G8 Power, что еще больше говорит о скором выпуске. Это вряд ли добавляет много новой информации, но подтверждает более раннюю утечку.Мы ожидаем, что G8 Power будет оснащаться 6,36-дюймовым FullHD IPS-дисплеем, 16-мегапиксельной + 8-мегапиксельной + 8-мегапиксельной + 2-мегапиксельной камерой и батареей на 5000 мАч с зарядкой 18 Вт.Moto G8 должен иметь 6,39-дюймовый дисплей, на одну 8-мегапиксельную камеру меньше и аккумулятор на 4000 мАч с зарядкой 10 Вт. Чипсет должен быть одинаковый на обоих смартфонах. Говорят, что другие различия включают разрешение селфи-камеры, поддержку NFC и небольшие различия в доступном уровне памяти и ОЗУ.