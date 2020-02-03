Xiaomi Mi 10 станет самым мощным android смартфоном

Ситуация с опасным коронавирусом сильно изменила планы десятков различных компаний, которые оказались вынуждены отменить или перенести презентацию своих новых электронных устройств. Сегодня, 3 февраля 2020 года, стало известно о судьбе такого флагмана, как Xiaomi Mi 10. Изначально его планировалось анонсировать еще в начале февраля, однако от таких планов компании-производителю пришлось отказаться, потому что власти Китая запретили проводить публичные мероприятия, где будет собираться более сотни человек в одном месте. Считанные часы назад инсайдер @xiaomishka раскрыл дату презентации нового самого мощного в мире смартфона, который будет построен на базе мощнейшего восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой 3,0 ГГц, дополненного графикой Adreno 650.По данным инсайдера, новый флагман анонсируют 13 февраля 2020 года. В ходе этого мероприятия компания-производитель представит свой новый телефон топового уровня, раскрыв все подробности о его техническом оснащении, стоимости, доступных модификациях, расцветках и других аспектах. Отмечается, что бренд представит общественности сразу два новых телефона топового уровня, а окажутся такими Mi 10 и Mi 10 Pro. Отличаться они друг от друга будут стоимостью, «железом» и различными особенностями. Так, например, в продвинутой модели камера на тыльной крышке окажется пятерной, тогда как у обычной только четверной. Официальные продажи обычного Xiaomi Mi 10 начнутся уже спустя один день после его анонса, то есть 14 февраля.Купить Xiaomi Mi 10 Pro окажется возможно начиная с 18 февраля, когда он поступит в продажу. Новинки будут продавать на территории Китая, а спустя несколько недель они должны будут выйдет на международный рынок. Изначально презентация таких флагманов, причем полноценная, была запланирована на 7 февраля, однако это мероприятие пришлось отменить. Впрочем, по словам инсайдеров, это мероприятие все же состоится, но окажется оно закрытым, а принять в нем участие смогут только партнеры китайской корпорации. В этот день состоится формальный первичный анонс нового мобильного устройства топового уровня, но никаких подробностей о нем по части технического оснащения не раскроют – на это может даже и не надеяться.Именно поэтому уже 13 февраля состоится онлайн-конференция, в ходе которой полноценно анонсируют новый смартфон топового уровня, самый мощный в мире среди всех, работающих на базе операционной системы Android. Все это станет возможным за счет топового чипсета от Qualcomm, причем в такой будет даже встроен модем Snapdragon X55 с поддержкой сетей 5G на скорости до 5 Гбит/с. Самая топовая конфигурация телефона вроде как должна получить 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной встроенной флеш-памяти, поэтому новинка обещает стать еще и самой продвинутой по части «железа», ведь сейчас ни один телефон в мире не может похвастаться таким внушительным объемом ОЗУ. Скорее всего, Xiaomi Mi 10 станет доступен в России, Украине, Европе и других странах мира уже в марте этого года.