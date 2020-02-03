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В сети появилась информация о дате запуска Xiaomi Mi 10

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MobilZone / Гаджеты
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Несмотря на то, что в последнее время всплыли все утечки, дата выпуска серии Xiaomi Mi 10 стала одной из немногих недостающих деталей. Теперь, новая утечка раскрывает официальную дату события.

Согласно источнику, J1J1 и J1J2 - официальные номера моделей Mi 10 и Mi 10 Pro, соответственно, будут впервые упомянуты компанией в объявлении о событии 7 февраля. Ожидается, что указанное событие состоится 13 февраля. Принимая во внимание текущую напряженную ситуацию вокруг коронавируса, а также недавнее официальное заявление соучредителя и генерального директора Black Shark Ло Юйчжоу, скорее всего, запуск мероприятия будет проходить только онлайн.
Предполагаемые живые изображения Xiaomi Mi 10

Что касается продаж и фактической доступности устройства, событие определенно предложит конкретное расписание. На данный момент источник утверждает, что продажи обычных Mi 10 начнутся 14 февраля. Что касается Mi 10 Pro, кампания по предварительному заказу может начаться уже 10 февраля, с депозитом в 100 юаней. После этого продажи устройства Mi 10 Pro должны начаться 18 февраля.

Есть еще некоторые неизвестные, когда речь заходит о спецификациях обоих будущих устройств. Большинство утечек, похоже, согласны на 108-мегапиксельную основную камеру Samsung на обоих, с Pro на один дополнительный датчик. Pro также, вероятно, будет оснащен 6,4-дюймовой OLED-панелью FullHD +, 120 Гц, Snapdragon 865 с 16 ГБ ОЗУ. Кроме того, батарея емкостью 5250 мАч, с быстрым зарядным устройством на 66 Вт и полным временем зарядки всего 35 минут.
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