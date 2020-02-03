Больше утечек в характеристиках телефона Nubia Red Magic 5G

Red Magic 5G:



6.65"2340*1080p 144Hz OLED display?64mp triple camera?maybe imx686??s865+12GB LPDDR5?55W Super Charge… — ????? (@jaSiRMbgKXosf2o) February 3, 2020

Линейка игровых смартфонов Nubia Red Magic готовится анонсировать новый телефон. Устройство, которое в настоящее время называют Red Magic 5G, впервые появилось в новостях в начале декабря. В последующие недели подробности о некоторых его функциях, таких как дисплей, камеры и технология зарядки, были опубликованы в Интернете. Сегодня появилось больше деталей.Твит, опубликованный Digital Chat Station сегодня, раскрыл некоторые ключевые характеристики Red Magic 5G. Некоторые из них мы уже знаем, другие - новые.По словам лидера, телефон будет иметь 6,65-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 x 1080 и частотой обновления 144 Гц. Частота обновления была первоначально подтверждена президентом Нубии еще в середине января. Большинство телефонов с высокой частотой обновления имеют экран с частотой 90 Гц или 120 Гц, так что это будет первым для мобильной индустрии. Тем не менее, есть шанс, что больше производителей прыгнет на этот поезд. Redmi даже выпустила видео, показывающее, что дисплей Redmi K30 5G можно настроить для поддержки частоты обновления 144 Гц, но Red Magic 5G, вероятно, будет первым телефоном, который запустит эту функцию прямо из коробки.Снимок, предоставленный Ни Фэем, генеральным директором Nubia, показал, что у грядущей Red Magic 5G есть тройные задние камеры. Благодаря сегодняшней утечке мы теперь знаем, что основной датчик - это датчик на 64 МП. Хотя неподтвержденный, датчик может быть Sony IMX686. К сожалению, нет никакой информации относительно других задних камер и фронтальной камеры.Что касается процессора, то нет никаких новостей о том, что под капотом будет чипсет Snapdragon 865, но теперь мы знаем, что он будет связан с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5.Емкость аккумулятора также пока неизвестна, но заявлено, что Red Magic 5G будет поддерживать 55 Вт Super Charge. Это должно помочь пользователям заряжать свои устройства очень быстро, независимо от емкости аккумулятора.Дата выхода Red Magic 5G пока неизвестна, но мы ожидаем, что она появится в этом квартале.