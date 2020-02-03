Появились удивительные подробности об камере cерии Galaxy S20

also because you guys totally missed it in the S20 one, the S20 will take pics out of 2 or 3 of the lenses and will let you choose pictures after the fact. It's called Quick Take — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 2, 2020

Крупное событие Samsung Unpacked пройдёт всего за неделю, и, учитывая множество утечек, мы знаем большинство ключевых характеристик будущего семейства Galaxy S20. Новая утечка, однако, приводит к большему количеству деталей в части камеры, поскольку все три телефона S20 смогут делать одновременные снимки и видео со своих основных, сверхшироких камер и телеобъективов. По словам Макса Вайнбаха из, эта функция будет называться «Quick Take» и позволит вам войти в приложение галереи после тройного снимка и выбрать, какое изображение вы хотите сохранить.Это будет не первый раз, когда мы увидим такую функцию, как LG «Triple Shot», которая была представлена на V40 еще в 2018 году. Совсем недавно пользователи iPhone также получили аналогичную функциональность, хотя и через стороннее приложение под названием DoubleTake.