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Первая видео-утечка Samsung Galaxy Z Flip за неделю до анонса

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MobilZone / Гаджеты
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11 февраля Samsung представит свой следующий складной телефон. В отличие от Galaxy Fold, Galaxy Z Flip открывается и закрывается вокруг горизонтальной оси и представляет собой раскладной телефон, похожий на телефон Motorola Razr. Если вы достаточно взрослый, чтобы владеть оригинальным Razr, вы наверняка вспомните приятный звук, издаваемый телефоном, когда он закрывался после завершения разговора. И если разговор был горячим, это могло бы быть более удовлетворительным, чем физическое завершение разговора жестким переворотом, сопровождаемым шумом, издаваемым, когда две стороны телефона соединились.
Сегодня в Твиттере концептуального дизайнера Бена Гескина было опубликовано видео, в котором якобы показано открытие и закрытие Galaxy Z Flip. И хорошая новость для тех, кто любит окончательность, - это то, что устройство также издает этот удовлетворяющий звук при закрытии.
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