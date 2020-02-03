Первая видео-утечка Samsung Galaxy Z Flip за неделю до анонса

11 февраля Samsung представит свой следующий складной телефон. В отличие от Galaxy Fold, Galaxy Z Flip открывается и закрывается вокруг горизонтальной оси и представляет собой раскладной телефон, похожий на телефон Motorola Razr. Если вы достаточно взрослый, чтобы владеть оригинальным Razr, вы наверняка вспомните приятный звук, издаваемый телефоном, когда он закрывался после завершения разговора. И если разговор был горячим, это могло бы быть более удовлетворительным, чем физическое завершение разговора жестким переворотом, сопровождаемым шумом, издаваемым, когда две стороны телефона соединились.
Сегодня в Твиттере концептуального дизайнера Бена Гескина было опубликовано видео, в котором якобы показано открытие и закрытие Galaxy Z Flip. И хорошая новость для тех, кто любит окончательность, - это то, что устройство также издает этот удовлетворяющий звук при закрытии.
Сегодня в Твиттере концептуального дизайнера Бена Гескина было опубликовано видео, в котором якобы показано открытие и закрытие Galaxy Z Flip. И хорошая новость для тех, кто любит окончательность, - это то, что устройство также издает этот удовлетворяющий звук при закрытии.
Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB— Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020