В сети появились характеристики смартфона Nokia Captain America

Nokia Captain America

Nokia проводит мероприятие MWC 23 февраля в Барселоне, Испания. Компания не раскрыла, какие смартфоны она собирается анонсировать на этом мероприятии, но появился смартфон Nokia под кодовым названием «Капитан Америка», который может стать официальным на этом мероприятии.Популярный инсайдер Evan Blass поделился парой изображений Nokia Captain America, которым может быть Nokia 5.2. На снимках видно, что он будет иметь каплевидный вырез и поставляется с широким динамиком, который может выступать в роли громкоговорителя.Вокруг задней панели смартфона имеется светодиодная вспышка, окруженная четырьмя камерами внутри круглой пластины, а считыватель отпечатков пальцев расположен прямо внизу.Мы также видим, что качелька громкости и кнопка питания расположены на правой стороне, а порт USB расположен внизу.Далее источник сообщает, что Nokia Captain America будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Цена указана - 180 долларов, и она будет выпущена где-то 4 марта.