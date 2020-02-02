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Лучшие приложения от Google, которые стоит установить на свой смартфон прямо сейчас

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MobilZone
73
Компания Google, известна большинству пользователей как разработчик операционной системы Android, но уже давно компания вышла за эти рамки и создаёт не только свои смартфоны, но и фирменные приложения.
Мы не берём в расчёт предустановленные приложения, которые есть сейчас на каждом Android-смартфоне, такие как Play Market, YouTube, Google, Gmail и т.д.


Cегодня мы посмотрим на пятёрку лучших приложений, созданных Google, которые можно поставить прямо сейчас, ведь они бесплатные и заметно улучшат вашу жизнь и работу со смартфоном.

Google Камера

Приложение о котором вы точно слышали при разговоре с более-менее разбирающимся пользователем. И если после фразы "накати Гугл Камеру, фотки будут крутые", на вашем лице появляется недоумение, то вам точно нужно последовать его совету.

Благодаря встроенным алгоритмам и внедрением новых функций, ваши фотографии заиграют новыми красками, и вам больше не захочется использовать стандартное приложение камеры смартфона.
Скачать из Play Market. Но, лучше поискать соответствующий порт на форумах под ваш смартфон.

Google Диктофон

Минималистичный, без надоедливой рекламы, обыкновенный диктофон. Он поможет вам записывать встречи, лекции, в общем всю ту информацию, которую вы могли упустить.


Данное приложение, на текущий момент, доступно только на смартфонах Google Pixel(в Play Market'е его пока нет). Но, энтузиасты уже сделали порты для всех желающих. Рекомендую посетить соответствующую ветку на 4PDA.

Snapseed

У Google также имеется мощный редактор обработки фотографий, который по своему функционалу не уступает даже более популярному VSCO.

Со Snapseed есть возможность работы с широким спектром типа файлов, добавление программного HDR на фотографию, и куча-куча эффектов с тонкой регулировкой при помощи кистей.
Скачать из Play Market

Google Files

Отличный заменитель стандартному "Проводнику" от производителей оболочек.
Источник изображения - funtecs.com
Files - это приложение без лишних настроек, которое подойдёт любителям быстрой очистки файлов и комфортному распределению файлов с показом какие файлы и в какую папку загружались в недавнее время.
Скачать из Play Market
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