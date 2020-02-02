Лучшие приложения от Google, которые стоит установить на свой смартфон прямо сейчас

Мы не берём в расчёт предустановленные приложения, которые есть сейчас на каждом Android-смартфоне, такие как Play Market, YouTube, Google, Gmail и т.д.
Cегодня мы посмотрим на пятёрку лучших приложений, созданных Google, которые можно поставить прямо сейчас, ведь они бесплатные и заметно улучшат вашу жизнь и работу со смартфоном.
Благодаря встроенным алгоритмам и внедрением новых функций, ваши фотографии заиграют новыми красками, и вам больше не захочется использовать стандартное приложение камеры смартфона.
Скачать из Play Market. Но, лучше поискать соответствующий порт на форумах под ваш смартфон.
Данное приложение, на текущий момент, доступно только на смартфонах Google Pixel(в Play Market'е его пока нет). Но, энтузиасты уже сделали порты для всех желающих. Рекомендую посетить соответствующую ветку на 4PDA.
Со Snapseed есть возможность работы с широким спектром типа файлов, добавление программного HDR на фотографию, и куча-куча эффектов с тонкой регулировкой при помощи кистей.
Скачать из Play Market
Источник изображения - funtecs.comFiles - это приложение без лишних настроек, которое подойдёт любителям быстрой очистки файлов и комфортному распределению файлов с показом какие файлы и в какую папку загружались в недавнее время.
Скачать из Play Market
Cегодня мы посмотрим на пятёрку лучших приложений, созданных Google, которые можно поставить прямо сейчас, ведь они бесплатные и заметно улучшат вашу жизнь и работу со смартфоном.
Google КамераПриложение о котором вы точно слышали при разговоре с более-менее разбирающимся пользователем. И если после фразы "накати Гугл Камеру, фотки будут крутые", на вашем лице появляется недоумение, то вам точно нужно последовать его совету.
Благодаря встроенным алгоритмам и внедрением новых функций, ваши фотографии заиграют новыми красками, и вам больше не захочется использовать стандартное приложение камеры смартфона.
Скачать из Play Market. Но, лучше поискать соответствующий порт на форумах под ваш смартфон.
Google ДиктофонМинималистичный, без надоедливой рекламы, обыкновенный диктофон. Он поможет вам записывать встречи, лекции, в общем всю ту информацию, которую вы могли упустить.
Данное приложение, на текущий момент, доступно только на смартфонах Google Pixel(в Play Market'е его пока нет). Но, энтузиасты уже сделали порты для всех желающих. Рекомендую посетить соответствующую ветку на 4PDA.
SnapseedУ Google также имеется мощный редактор обработки фотографий, который по своему функционалу не уступает даже более популярному VSCO.
Со Snapseed есть возможность работы с широким спектром типа файлов, добавление программного HDR на фотографию, и куча-куча эффектов с тонкой регулировкой при помощи кистей.
Скачать из Play Market
Google FilesОтличный заменитель стандартному "Проводнику" от производителей оболочек.
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