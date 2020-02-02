ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:27
Лучшие смартфоны от Xiaomi в начале 2020 года, 5 смартфонов для любого бюджета
13:41
Выжимаем максимум автономности из смартфонов Xiaomi
05:23
Камера Redmi Note 8 Pro унижена, 64-Мп не спасли
03:13
Samsung Galaxy A51: самый бюджетный смартфон с поддержкой 5G
20:30
Xiaomi возвращается к производству планшетов
19:20
Коронавирус влияет на Xiaomi, у большой компании - большие проблемы
17:29
Apple закрывает все магазины и офисы в Китае до 9 февраля
15:47
Полная утечка спецификаций Motorola Moto G Stylus
14:00
Apple начинает пробное производство iPhone 9
12:00
Невероятно - Huawei обгоняет Apple в 2019 году
10:00
Продажи планшетов упали в 4 квартале 2019 года, но Apple по-прежнему лидирует
08:00
Facebook заплатит 550 миллионов долларов за злоупотребление распознаванием лиц
20:00
Патент раскрывает складной смартфон Huawei Mate X2
18:00
Huawei exec: возвращение к google mobile services невозможно
16:00
Huawei Nova 7i появится на День всех влюблённых
14:00
Samsung сообщает об увеличении продаж своих смартфонов
12:00
OnePlus 8-й серии планирует появится с беспроводной зарядкой
10:00
Apple лидирует по продажам в четвертом квартале третий год подряд
08:00
Все подробности о камере Sony Xperia 1.1
20:00
Глобальные продажи iPhone 11 доминировали в четвертом квартале 2019 года
18:00
Moto G Stylus - это новый смартфон от Motorola со стилусом
16:00
Утечка спецификаций Xiaomi Mi 10 Pro предполагает 16 ГБ ОЗУ
14:00
Стали известны спецификации Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro
12:00
Poco X2 появляется на живых фотографиях
10:00
Moto Z5 будет поставляться с суперёмкой батареей
08:00
Вице-президент Xiaomi рассказывает о камере под экраном
20:00
OnePlus покажет свой мегакрутой Concept One в 10 городах мира
18:00
Сертификация Oppo Find X2 и Find X2 Pro подтверждает некоторые характеристики смартфонов
16:00
Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни
14:00
Samsung Galaxy Z Flip появится в четырех цветах на старте продаж
12:00
Серия Huawei P40 будет дешевле за своих предшественников
10:00
Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods
05:50
DxOMark официально оценил камеру Redmi Note 8 Pro
 Больше новостей
» » Лучшие смартфоны от Xiaomi в начале 2020 года, 5 смартфонов для любого бюджета
-

Лучшие смартфоны от Xiaomi в начале 2020 года, 5 смартфонов для любого бюджета

Поделиться:
MobilZone
30
Первый месяц 2020 года почти подошёл к концу. В начале года мы понемногу раскачиваемся и готовимся к горячему февралю, ведь нам должны представить Mi 10/Mi 10 Pro, а следом за ними уже флагманскую линейку Samsung S20. Но, что купить в данный момент, если вы фанат компании? Давайте взглянем на шесть лучших смартфонов от компании Xiaomi, которые можно взять в данный момент

Redmi 8A


Начнем со стартовой модели компании и по-совместительству лучший сверхбюджетник до 10 тысяч рублей.
Redmi 8A подкупает связкой из не самого прожорливого процессора Snapdragon 439, вместе с HD+ экраном и аккумулятором на 5000 мАч. 2 дня автономной работы обеспечено.
Помимо всего, впервые в серии установили Type-C порт, весьма похвально.
В общем, это самый крутой сверхбюджетник на данный момент, который можно взять за ~115 долларов. А на AliExpress сейчас за него просят 100 долларов и дешевле.

Redmi Note 8T


Не менее популярный бюджетник, который не только повторяет своего брата Redmi Note 8, но дополняет его NFC-чипом и комплектным адаптером на 18-Вт.
Во всём остальном, это смартфон с 6,3" Full HD экраном, чипом Snapdragon 665, аккумулятором на 4000 мАч и квадрокамерой.
Единственное что хочется посоветовать, не скупитесь и берите версию на 4/64 Гб, вместо 3/32 Гб. Благо, первый сейчас можно взять за ~165 долларов. А на AliExpress, за ~140 долларов.

Mi 9 Lite


Переходим в более-менее среднеценовой сегмент, где можно было бы отметить Redmi Note 8 Pro, но я лучше обращу внимание на Mi 9 Lite, в котором более устойчивый чип Snapdragon 710(лучше G90T), Super AMOLED-матрица(вместо IPS), и крутая фронтальная камера на 32-Мп.
Помимо всего, в смартфон установили 6,39"- экран, тройную камеру, NFC-чип и аккумулятор на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18-Вт.
Сейчас Mi 9 Lite(6/64 Гб) можно взять за ~250 долларов. А вот на AliExpress подороже, поэтому, берите в нас.

Mi 9T


Безрамочный хит, который зарекомендовал себя ещё в середине прошлого года. Большой экран, с механизмом выезжающей камеры, отличный чип Snapdragon 730, аккумулятор на 4000 мАч и тройная основная камера.
Все вышеперечисленное — лучший набор для тех, кому нужно безрамочное устройство не в ущерб характеристикам по приемлемой цене.
А цена, действительно приемлемая: стандартная конфигурация на 64 Гб уже успела подешеветь до ~250 долларов. Цена с AliExpress, чуть дешевле - от 240 долларов.

Mi Note 10


А закончим материал уже ставшим легендой в определенных кругах Mi Note 10. Киллерфишку этого устройства, вы и так знаете — пентакамера с основным сенсором на 108-Мп. Компанию ему составили и ультраширокий сенсор, и два телевика, и сенсор для макро-съемки(на 2-Мп, такое себе, но ради количества).

Помимо этого, в смартфон установили годный чип Snapdragon 730G, большой 6,47" OLED-экран и огромный аккумулятор на 5206 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30-Вт.

Сейчас Mi Note 10 можно взять за 450 долларов. Цена с AliExpress, плюс-минус схожая.
Prostotech google play Prostotech google play