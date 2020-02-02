Лучшие смартфоны от Xiaomi в начале 2020 года, 5 смартфонов для любого бюджета

Redmi 8A

Redmi Note 8T

Mi 9 Lite

Mi 9T

Mi Note 10

Первый месяц 2020 года почти подошёл к концу. В начале года мы понемногу раскачиваемся и готовимся к горячему февралю, ведь нам должны представить Mi 10/Mi 10 Pro, а следом за ними уже флагманскую линейку Samsung S20. Но, что купить в данный момент, если вы фанат компании? Давайте взглянем на шесть лучших смартфонов от компании Xiaomi, которые можно взять в данный моментНачнем со стартовой модели компании и по-совместительству лучший сверхбюджетник до 10 тысяч рублей.Redmi 8A подкупает связкой из не самого прожорливого процессора Snapdragon 439, вместе с HD+ экраном и аккумулятором на 5000 мАч. 2 дня автономной работы обеспечено.Помимо всего, впервые в серии установили Type-C порт, весьма похвально.В общем, это самый крутой сверхбюджетник на данный момент, который можно взять за ~115 долларов. А на AliExpress сейчас за него просят 100 долларов и дешевле.Не менее популярный бюджетник, который не только повторяет своего брата Redmi Note 8, но дополняет его NFC-чипом и комплектным адаптером на 18-Вт.Во всём остальном, это смартфон с 6,3" Full HD экраном, чипом Snapdragon 665, аккумулятором на 4000 мАч и квадрокамерой.Единственное что хочется посоветовать, не скупитесь и берите версию на 4/64 Гб, вместо 3/32 Гб. Благо, первый сейчас можно взять за ~165 долларов. А на AliExpress, за ~140 долларов.Переходим в более-менее среднеценовой сегмент, где можно было бы отметить Redmi Note 8 Pro, но я лучше обращу внимание на Mi 9 Lite, в котором более устойчивый чип Snapdragon 710(лучше G90T), Super AMOLED-матрица(вместо IPS), и крутая фронтальная камера на 32-Мп.Помимо всего, в смартфон установили 6,39"- экран, тройную камеру, NFC-чип и аккумулятор на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18-Вт.Сейчас Mi 9 Lite(6/64 Гб) можно взять за ~250 долларов. А вот на AliExpress подороже, поэтому, берите в нас.Безрамочный хит, который зарекомендовал себя ещё в середине прошлого года. Большой экран, с механизмом выезжающей камеры, отличный чип Snapdragon 730, аккумулятор на 4000 мАч и тройная основная камера.Все вышеперечисленное — лучший набор для тех, кому нужно безрамочное устройство не в ущерб характеристикам по приемлемой цене.А цена, действительно приемлемая: стандартная конфигурация на 64 Гб уже успела подешеветь до ~250 долларов. Цена с AliExpress, чуть дешевле - от 240 долларов.А закончим материал уже ставшим легендой в определенных кругах Mi Note 10. Киллерфишку этого устройства, вы и так знаете — пентакамера с основным сенсором на 108-Мп. Компанию ему составили и ультраширокий сенсор, и два телевика, и сенсор для макро-съемки(на 2-Мп, такое себе, но ради количества).Помимо этого, в смартфон установили годный чип Snapdragon 730G, большой 6,47" OLED-экран и огромный аккумулятор на 5206 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30-Вт.Сейчас Mi Note 10 можно взять за 450 долларов. Цена с AliExpress, плюс-минус схожая.