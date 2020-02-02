Выжимаем максимум автономности из смартфонов Xiaomi

Не стесняйтесь включать "Экономию энергии"

Ограничьте работу приложений

Отключите вибрацию

Никаких виджетов

Разберитесь с экраном

Кое-что про синхронизацию

Отключите анимации

Моему, которым я пользуюсь на данный момент на постоянной основе. Попал он ко мне в руки относительно недавно, но до этого был полтора года в руках другого пользователя.Разумеется, использую я его: мессенджеры, YouTube, приложения для работы, иногда игры и частая раздача трафика на другой смартфон.Очень полезная функция, которой многие пренебрегают.отключают фоновые приложения, фоновые службы, очищают память при блокировке и, как бы это очевидно не звучало, экономят энергию.Да, вы, но для многих она будет незначительной.Если некоторыми приложениями, но удалять их не хотите, откройте пункти в пунктевыберите те приложения, для которых хотите установить жёсткие ограничения.Так, редко используемые приложения будут меньше использовать ресурсов, и при первой же возможности выгружаться из памяти.Отключения вибрации на смартфоне такжеКасается этопри звонках, уведомлениях, но и при виброотклике клавиатуры., т.к. постоянно обновляя информацию, они расходуют заряд.Я даже удалилс рабочего стола. Экономим по максимумуКак бы хорошо не отзывались об автояркости, лучшет.к. смартфон тратит ресурсы аккумулятора приТакже, настройте минимальное время отключения экрана(у меня это 15 секунд) дабы положив смартфон, экран в кратчайшие сроки погас и не тратил энергию.А если у вас смартфон сэкраном, установите темную тему, дабы повысить автономность устройства., конечно, вещь полезная. Многие приложения даже используют системную синхронизацию(как пример - Google Keep).Но, если вы, то рекомендую отключить эту функцию, либо синхронизировать вашу информацию только через Wi-Fi.Активировавв меню информации системы(нажать несколько раз по пункту) и перейдя в меню "Для разработчиков", установите в подпунктах анимацииТак, вы значительно, следовательно, сохраните ресурсы аккумулятора.