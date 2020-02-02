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Выжимаем максимум автономности из смартфонов Xiaomi

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MobilZone
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Моему Redmi Note 4, которым я пользуюсь на данный момент на постоянной основе уже несколько лет. Попал он ко мне в руки относительно недавно, но до этого был полтора года в руках другого пользователя.
Разумеется, использую я его на полную катушку: мессенджеры, YouTube, приложения для работы, иногда игры и частая раздача трафика на другой смартфон.

Не стесняйтесь включать "Экономию энергии"

Очень полезная функция, которой многие пренебрегают. "Экономия энергии" отключают фоновые приложения, фоновые службы, очищают память при блокировке и, как бы это очевидно не звучало, экономят энергию.

Да, вы теряете в производительности, но для многих она будет незначительной.

Ограничьте работу приложений

Если некоторыми приложениями вы пользуетесь редко, но удалять их не хотите, откройте пункт "Батарея и производительность" и в пункте "Контроль активности" выберите те приложения, для которых хотите установить жёсткие ограничения.


Так, редко используемые приложения будут меньше использовать ресурсов, и при первой же возможности выгружаться из памяти.

Отключите вибрацию

Отключения вибрации на смартфоне также экономит заряд смартфона.

Касается это не только вибрации при звонках, уведомлениях, но и при виброотклике клавиатуры.

Никаких виджетов

Откажитесь от виджетов, т.к. постоянно обновляя информацию, они расходуют заряд.

Я даже удалил виджет часов с рабочего стола. Экономим по максимуму

Разберитесь с экраном

Как бы хорошо не отзывались об автояркости, лучше её отключить, т.к. смартфон тратит ресурсы аккумулятора при адаптации яркости под вашу среду. Также, настройте минимальное время отключения экрана(у меня это 15 секунд) дабы положив смартфон, экран в кратчайшие сроки погас и не тратил энергию.


А если у вас смартфон с OLED (AMOLED) экраном, установите темную тему, дабы повысить автономность устройства.

Кое-что про синхронизацию

Синхронизация, конечно, вещь полезная. Многие приложения даже используют системную синхронизацию(как пример - Google Keep).

Но, если вы редко пользуетесь этой функцией, то рекомендую отключить эту функцию, либо синхронизировать вашу информацию только через Wi-Fi.

Отключите анимации

Активировав "Режим разработчика" в меню информации системы(нажать несколько раз по пункту "Версия MIUI") и перейдя в меню "Для разработчиков", установите в подпунктах анимации "Без анимации".


Так, вы значительно сократите расходы системы на отрисовку анимации, следовательно, сохраните ресурсы аккумулятора.
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