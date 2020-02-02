Камера Redmi Note 8 Pro унижена, 64-Мп не спасли

Что не устроило специалистов?

Redmi Note 8 Pro, для многих пользователей, стал настоящим откровением в области мобильной фото- и видеосъёмки. Квадрокамера с основным сенсором на 64-Мп - первое о чем упоминали на презентации смартфона, и во многих рекламных роликах.Специалисты из DxOMark, спустя уже более полгода с момента релиза смартфона, протестировали камеру устройства. Результат неутешительный — всего 84 балла. Из них 87 баллов получила фотосъемка, а 78 - видеосъёмка.Для сравнения: схожие 84 балла получил Black Shark 2, Nokia 9 - 85 баллов, и схожее количество баллов, также получил Galaxy A50.Главная претензия к смартфону - недостаток мелких деталей на снимках любого формата. Был отмечен ограниченный динамический диапазон, который приводит к проблемам при съёмке высококонтрастных сценах.Отсутствие телефотообъектива привело к невозможности сделать качественное фото в режиме приближения. Финальные фотографии существенно теряют детали.Широкоугольный объектив похвалили, почти. Специалисты отметили хорошие углы обзора, но из-за отсутствия динамического диапазона, фотографии получаются низкого качества. Также, автофокус работает быстро и точно только при достаточной освещенности.По поводу видеосъемки, в DxOMark отметили хорошую видеосъёмку только при условии что сцена статична при достаточном количестве света. Но, видеосъёмка в ночное время оставляет желать лучшего: дисбаланс белого и большое количество шумов. Из плюсов также было отмечено съёмка в 4К/60 к.с.Redmi Note 8 Pro, помимо квадрокамеры получил 6,53" IPS-экран, чип Helio G90T и аккумулятор на 4500 мАч.