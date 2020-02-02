Samsung Galaxy A51: самый бюджетный смартфон с поддержкой 5G

Недорогие гаджеты – прерогатива китайских компаний, например, Xiaomi. В 2020 году южнокорейский бренд Samsung решил нанести «удар» по брендам-бюджетникам, предложив рынку качественную новинку с низкой ценой – Samsung Galaxy A51. В планах компании представить на рынке несколько версий смартфона. Первая с индексом SM-A515F уже в продаже. Сейчас бренд подготавливает к старту продаж более перспективную модель, которая будет обозначаться индексом SM-A516N. Разница между моделями в поддержке последней 5G технологии.
Новый гаджет должен стать самым дешевым смартфоном с 5G стандартом мобильной связи. Для Galaxy A51 характерны и другие «плюшки», которые редко встречаются в моделях среднего ценового сегмента – интеллектуальная камера, высокоемкий аккумулятор, широкоформатный и эргономичный дисплей.
Модель представлена в белом, синем, красном и черном цветах корпуса с уникальным узором. Задняя панель и боковые грани выполнены из прочного пластика. На передней части корпуса разместился миниатюрный вырез под фронтальную камеру, дисплей занимает 87% ее площади.
Краткий разбор характеристик
К стоимости новинки мы еще вернемся, а сейчас стоит коротко рассказать о параметрах гаджета. Самсунг Галакси А51 получил 6,5-дюймовый безрамочный дисплей, работающий на базе Super AMOLED матрицы.
Блок тыльной камеры состоит из четырех объективов:
основной с разрешением 48 Мп – позволяет получать четкие и яркие кадры в любое время дня и ночи;
- широкоугольный с разрешением 12 Мп (угол обзора – 123 градуса) – создан для впечатляющий пейзажей и групповых фото;
- макро-объектив с разрешающей способностью 5 Мп – поможет запечатлеть самые маленькие детали;
- объектив с датчиком глубины на 5 Мп – отвечает за профессиональные портретные снимки.
Фронтальная камера на 32 Мп, дополненная режимом Селфи-фокус, демонстрирует высокое качество съемки.
В плане производительности смартфон Samsung Galaxy A51 удивляет, как для гаджета своей ценовой категории. Устройство работает при поддержке 8-ядерного процессора Exynos 9611. Высокая частота работы чипсета, сочетающаяся с 4 или 6 Гб оперативной памяти – отличный вариант для повседневного пользования и выполнения некоторых сложных задач.
Объем встроенной памяти может составлять 64 или 128 Гб. Расширить ее можно до 512 Гб с помощью MicroSD.
Показатели автономности высокие. Модель оснастили аккумулятором с емкостью 4000 мАч. Тесты показали, что при активном использовании – фото- и видео-съемка, игры, общение в социальных сетях, – заряда аккумулятора хватает на сутки. Смартфон поддерживает быструю зарядку, мощность родного ЗУ – 15 Вт.
Samsung Galaxy A51 – самый дешевый на украинском рынке
Продажи новинки уже начались. Версия с поддержкой 5G пока только анонсирована, но на рынок еще не вышла. Первые продажи компания вела на азиатском рынке, постепенно начиная продажи в европейском направлении.
В Украине новинка появилась сразу после официального релиза, состоявшегося 17 января. Как отмечают аналитики, именно в Украине стоимость Samsung Galaxy A51 2020 оказалась самой низкой. Стартовая цена новинки – 8500 грн, а это примерно 315 евро. В Европе модель продают за 340 евро, а версию с 6 Гб оперативной памяти за 410 евро.