Коронавирус влияет на Xiaomi, у большой компании - большие проблемы

Презентация Xiaomi Mi 10

Закрытие магазинов в Китае

Эпидемия так называемого- глобальная проблема, с которой начался 2020 год. Число погибших, а зараженных — уже, и мы все надеемся, что эту болезнь искоренят.В ближайшем времени, мы поговорим о том, как различные техногиганты помогаютс этим вирусом.и многие другие пожертвовали тысячи и миллионы долларов.Сейчас, мы посмотрим как эпидемия повлияла на одного из самых известных техногигантов Китая —В связи с распространением коронавируса,может поменять формат презентации будущего юбилейного флагмана.Как сообщаетбудет представлен онлайн 10 февраля, без приглашения журналистов. Т.е. посмотреть флагманы вживую удастся толькоКонечно, это только слух, но он вполне походит и на правду. Коронавирус распространяется через, а скопление большого количество людей на презентации не исключает заражение.А вот что уже можно сказать точно -в различных китайских городках.Об этом стало известно из официального пресс-релиза компании. Магазины будут закрыты, но если ситуация с вирусом не улучшится, то дата открытия магазинов может быть сдвинута.Компания всё также будет доставлять смартфоны при помощи приложенияно сколько теоретически техногигант может потерять прибыли, неизвестно.