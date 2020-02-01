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Коронавирус влияет на Xiaomi, у большой компании - большие проблемы

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MobilZone
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Эпидемия так называемого "коронавируса" - глобальная проблема, с которой начался 2020 год. Число погибших перевалило за сотню, а зараженных — уже за 4 тысячи, и мы все надеемся, что эту болезнь искоренят.

А как же эпидемия влияет на технокомпании? В ближайшем времени, мы поговорим о том, как различные техногиганты помогают фондам борьбы с этим вирусом. Huawei, TCL, MediaTek, Meizu, Xiaomi и многие другие пожертвовали тысячи и миллионы долларов.
Сейчас, мы посмотрим как эпидемия повлияла на одного из самых известных техногигантов Китая — компанию Xiaomi.

Презентация Xiaomi Mi 10

В связи с распространением коронавируса, Xiaomi может поменять формат презентации будущего юбилейного флагмана.
Как сообщает инсайдер @xiaomishka, Mi 10/Mi 10 Pro будет представлен онлайн 10 февраля, без приглашения журналистов. Т.е. посмотреть флагманы вживую удастся только после покупки смартфона.

Конечно, это только слух, но он вполне походит и на правду. Коронавирус распространяется через воздушно-капельные пути, а скопление большого количество людей на презентации не исключает заражение.

Закрытие магазинов в Китае

А вот что уже можно сказать точно - Xiaomi закрывает розничные магазины в различных китайских городках.
Об этом стало известно из официального пресс-релиза компании. Магазины будут закрыты с 28 января по 3 февраля, но если ситуация с вирусом не улучшится, то дата открытия магазинов может быть сдвинута.

Компания всё также будет доставлять смартфоны при помощи приложения Xiaomi Mall, но сколько теоретически техногигант может потерять прибыли, неизвестно.
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