Полная утечка спецификаций Motorola Moto G Stylus

Motorola проводит мероприятие 23 февраля, на котором ожидается анонс Moto G8, Moto G8 Power и Moto Edge +. Наряду с этим, ожидается, что дочерняя компания Lenovo представит Moto G Stylus, технические характеристики которого уже просочились в интернет.
Moto G Stylus, который является вариантом Moto G8 Power и носит номер модели XT2043-4, будет работать на Snapdragon 665 SoC. Он будет работать под управлением Android 10 из коробки, иметь 4 ГБ оперативной памяти и иметь два варианта хранения - 64 ГБ и 128 ГБ.
Телефон со стилусом будет оснащен 6,36-дюймовым дисплеем FHD +, который, как мы знаем из ранее просочившихся рендеров и живых изображений, будет иметь отверстие в верхнем левом углу.
С точки зрения изображения, Moto G Stylus будет иметь 25-мегапиксельную селфи-камеру и трехпозиционную камеру сзади, включающую 48-мегапиксельную основную, 16-мегапиксельную сверхширокую и 2-мегапиксельную макрокамеру. 16-мегапиксельная камера - это Action Cam, впервые представленная в Motorola One Action.
Двигаясь дальше, Moto G Stylus будет оснащен установленным сзади устройством считывания отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 4000 мАч со скоростью зарядки 10 Вт. Он также поставляется с поддержкой двух SIM-карт и NFC в зависимости от региона.
Кроме того, недавно просочившийся рендер показывает нам нижнюю часть Moto G Stylus, которая показывает порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников, основной микрофон, динамик и слот для стилуса.
Говоря о стилусе, источник сообщает, что в Moto G Stylus появится функция, которая позволит вам открыть приложение или запустить ярлык при удалении стилуса из слота.
Смартфон также будет поставляться с приложением под названием «Moto Note», которое позволит вам использовать палец в качестве ластика при использовании стилуса для рисования чего-либо. Это также позволит вам добавить водяной знак с датой в заметки.
Кроме того, вы также сможете отслеживать местонахождение стилуса с помощью приложения, которое будет записывать время и местоположение в последний раз, когда вы удалили его из слота. Он также отправит уведомление, если стилус некоторое время не вставлялся в телефон.
Moto G Stylus, который является вариантом Moto G8 Power и носит номер модели XT2043-4, будет работать на Snapdragon 665 SoC. Он будет работать под управлением Android 10 из коробки, иметь 4 ГБ оперативной памяти и иметь два варианта хранения - 64 ГБ и 128 ГБ.
Телефон со стилусом будет оснащен 6,36-дюймовым дисплеем FHD +, который, как мы знаем из ранее просочившихся рендеров и живых изображений, будет иметь отверстие в верхнем левом углу.
С точки зрения изображения, Moto G Stylus будет иметь 25-мегапиксельную селфи-камеру и трехпозиционную камеру сзади, включающую 48-мегапиксельную основную, 16-мегапиксельную сверхширокую и 2-мегапиксельную макрокамеру. 16-мегапиксельная камера - это Action Cam, впервые представленная в Motorola One Action.
Двигаясь дальше, Moto G Stylus будет оснащен установленным сзади устройством считывания отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 4000 мАч со скоростью зарядки 10 Вт. Он также поставляется с поддержкой двух SIM-карт и NFC в зависимости от региона.
Кроме того, недавно просочившийся рендер показывает нам нижнюю часть Moto G Stylus, которая показывает порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников, основной микрофон, динамик и слот для стилуса.
Говоря о стилусе, источник сообщает, что в Moto G Stylus появится функция, которая позволит вам открыть приложение или запустить ярлык при удалении стилуса из слота.
Смартфон также будет поставляться с приложением под названием «Moto Note», которое позволит вам использовать палец в качестве ластика при использовании стилуса для рисования чего-либо. Это также позволит вам добавить водяной знак с датой в заметки.
Кроме того, вы также сможете отслеживать местонахождение стилуса с помощью приложения, которое будет записывать время и местоположение в последний раз, когда вы удалили его из слота. Он также отправит уведомление, если стилус некоторое время не вставлялся в телефон.