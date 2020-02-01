ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

15:47
Полная утечка спецификаций Motorola Moto G Stylus
14:00
Apple начинает пробное производство iPhone 9
12:00
Невероятно - Huawei обгоняет Apple в 2019 году
10:00
Продажи планшетов упали в 4 квартале 2019 года, но Apple по-прежнему лидирует
08:00
Facebook заплатит 550 миллионов долларов за злоупотребление распознаванием лиц
20:00
Патент раскрывает складной смартфон Huawei Mate X2
18:00
Huawei exec: возвращение к google mobile services невозможно
16:00
Huawei Nova 7i появится на День всех влюблённых
14:00
Samsung сообщает об увеличении продаж своих смартфонов
12:00
OnePlus 8-й серии планирует появится с беспроводной зарядкой
10:00
Apple лидирует по продажам в четвертом квартале третий год подряд
08:00
Все подробности о камере Sony Xperia 1.1
20:00
Глобальные продажи iPhone 11 доминировали в четвертом квартале 2019 года
18:00
Moto G Stylus - это новый смартфон от Motorola со стилусом
16:00
Утечка спецификаций Xiaomi Mi 10 Pro предполагает 16 ГБ ОЗУ
14:00
Стали известны спецификации Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro
12:00
Poco X2 появляется на живых фотографиях
10:00
Moto Z5 будет поставляться с суперёмкой батареей
08:00
Вице-президент Xiaomi рассказывает о камере под экраном
20:00
OnePlus покажет свой мегакрутой Concept One в 10 городах мира
18:00
Сертификация Oppo Find X2 и Find X2 Pro подтверждает некоторые характеристики смартфонов
16:00
Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни
14:00
Samsung Galaxy Z Flip появится в четырех цветах на старте продаж
12:00
Серия Huawei P40 будет дешевле за своих предшественников
10:00
Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods
05:50
DxOMark официально оценил камеру Redmi Note 8 Pro
21:48
Беспроводные наушники FreeBuds 3 в красном цвете ко Дню святого Валентина
20:00
Apple сохранит кнопку "домой" на своём новом iPhone 9
17:51
В сети появилась утечка спецификаций Moto G8 и Moto G8 Power
16:00
В сети представлены ключевые характеристики Motorola Edge +
14:00
Предстоящие умные часы Oppo будут оснащены датчиком ЭКГ
12:00
Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch
10:00
В сети появилась новая информация об iOS 14
 Больше новостей
» » Apple начинает пробное производство iPhone 9
-

Apple начинает пробное производство iPhone 9

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
357
Apple только что сообщила о сильных продажах iPhone за последний квартал 2019 года, и даже при всем этом успехе, есть пользователи Apple, которые все еще хотели бы иметь меньший iPhone с кнопкой «домой». Слухи о преемнике iPhone SE ходят годами, но слухи о возможном iPhone 9 (с дизайном iPhone 6, 7 и 8 ) в этом году были в изобилии.

В сегодняшнем отчете My Drivers цитируются источники из китайской промышленности, которые утверждают, что iPhone SE 2 уже находится в стадии пробного производства. Они также утверждают, что новое устройство будет называться iPhone 9, и, как говорят, оно появится в марте. Цепочка отраслевых поставок также предполагает, что общий объем заказов превысит 30 миллионов единиц.
Утечка рендеров iPhone 9

Отчет также предполагает, что Apple начнет массовое производство iPhone 9 где-то в середине февраля. IPhone 9 будет привлекательным для развивающихся рынков и может продаваться по цене менее 3000 юаней (~ 432 доллара). Это будет отличная цена, если вспомнить iPhone SE, впервые выпущенный за 399 долларов.

Мы до сих пор не знаем, какими будут характеристики такого iPhone. Функции, камеры или дизайн телефона должны быть достаточно разными, чтобы побудить пользователей iOS перейти с iPhone 8. iPhone SE был запущен с той же камерой и процессором, что и iPhone 6S.

Интересно, как с какого смартфона Apple будет использовать аппаратное обеспечение на iPhone 9? В предыдущих отчетах утверждается, что в нем будет использоваться чипсет Bionic A13 от iPhone 11 и 4,7-дюймовый дисплей стандарта шасси.
Prostotech google play Prostotech google play