Apple начинает пробное производство iPhone 9

Утечка рендеров iPhone 9

Apple только что сообщила о сильных продажах iPhone за последний квартал 2019 года, и даже при всем этом успехе, есть пользователи Apple, которые все еще хотели бы иметь меньший iPhone с кнопкой «домой». Слухи о преемнике iPhone SE ходят годами, но слухи о возможном iPhone 9 (с дизайном iPhone 6, 7 и 8 ) в этом году были в изобилии.В сегодняшнем отчетецитируются источники из китайской промышленности, которые утверждают, что iPhone SE 2 уже находится в стадии пробного производства. Они также утверждают, что новое устройство будет называться iPhone 9, и, как говорят, оно появится в марте. Цепочка отраслевых поставок также предполагает, что общий объем заказов превысит 30 миллионов единиц.Отчет также предполагает, что Apple начнет массовое производство iPhone 9 где-то в середине февраля. IPhone 9 будет привлекательным для развивающихся рынков и может продаваться по цене менее 3000 юаней (~ 432 доллара). Это будет отличная цена, если вспомнить iPhone SE, впервые выпущенный за 399 долларов.Мы до сих пор не знаем, какими будут характеристики такого iPhone. Функции, камеры или дизайн телефона должны быть достаточно разными, чтобы побудить пользователей iOS перейти с iPhone 8. iPhone SE был запущен с той же камерой и процессором, что и iPhone 6S.Интересно, как с какого смартфона Apple будет использовать аппаратное обеспечение на iPhone 9? В предыдущих отчетах утверждается, что в нем будет использоваться чипсет Bionic A13 от iPhone 11 и 4,7-дюймовый дисплей стандарта шасси.