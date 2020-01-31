Патент раскрывает складной смартфон Huawei Mate X2

Huawei Mate X

Складной смартфон Huawei с шестью камерами и поддержкой стилуса

Эскизы нового складного смартфона Huawei

Huawei анонсировала складной смартфон Mate X в прошлом году в феврале, а позднее в сентябре она подала патент в USPTO (Управление по патентам и товарным знакам США) на новый складной смартфон с поддержкой стилуса.Теперь мы рассмотрим еще один патент, поданный китайским производителем телефонов в EUIPO (Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза), и он раскрывает еще один складной смартфон, которым может быть Mate X2.Патент описывает форм-фактор, аналогичный Mate X первого поколения, но есть некоторые отличия.Для начала, новый телефон складывается внутрь, а Mate X - наружу. Кроме того, Mate X поставляется с четырьмя камерами, но это устройство будет иметь шесть камер - две на передней панели, расположенные на вертикальной боковой панели, и четыре на задней.Боковая панель оснащена дополнительным дисплеем и содержит стилус, который отличается от того, который мы видели в сентябре прошлого года. Вы можете проверить эскизы ниже, чтобы получить лучшее представление.