Huawei exec: возвращение к google mobile services невозможно

С мая 2019 года Huawei адаптируется к жизни без Google Mobile Services (GMS). Переход был далеко не гладким, так как казалось, что Huawei осталась без стабильной экосистемы приложений, но кажется, что компания не оборачивается назад.
Во время недавней пресс-конференции в Вене Ван Фэй, который является главой Consumer Business Group Huawei в Австрии, ясно дал понять, что Huawei не планирует возвращаться к использованию сервисов Google, даже если она восстановит свою лицензию. Обсуждая долгосрочную стратегию Huawei в Австрии, Фей четко повторил, что компания хочет избавиться от этой зависимости от политики США и исключает возможность возврата к экосистеме приложений и сервисов Google, даже если бы была возможность.
Huawei в настоящее время сосредоточена на создании своей мобильной службы Huawei (HMS) в качестве жизнеспособной экосистемы приложений. Компания по-прежнему будет полагаться на версию Android с открытым исходным кодом (AOSP) для своего пользовательского интерфейса, несмотря на наличие собственной HarmonyOS. Согласно отчету, компания Huawei готова потратить около 3 миллиардов долларов на разработку приложений и уже работает с более чем 4000 разработчиков над адаптацией существующих основных приложений Android для магазина приложений Huawei в галерее приложений.
Создание зрелой экосистемы приложений - нелегкая задача, и без других жизнеспособных вариантов подход Huawei не удивителен.
Во время недавней пресс-конференции в Вене Ван Фэй, который является главой Consumer Business Group Huawei в Австрии, ясно дал понять, что Huawei не планирует возвращаться к использованию сервисов Google, даже если она восстановит свою лицензию. Обсуждая долгосрочную стратегию Huawei в Австрии, Фей четко повторил, что компания хочет избавиться от этой зависимости от политики США и исключает возможность возврата к экосистеме приложений и сервисов Google, даже если бы была возможность.
Huawei в настоящее время сосредоточена на создании своей мобильной службы Huawei (HMS) в качестве жизнеспособной экосистемы приложений. Компания по-прежнему будет полагаться на версию Android с открытым исходным кодом (AOSP) для своего пользовательского интерфейса, несмотря на наличие собственной HarmonyOS. Согласно отчету, компания Huawei готова потратить около 3 миллиардов долларов на разработку приложений и уже работает с более чем 4000 разработчиков над адаптацией существующих основных приложений Android для магазина приложений Huawei в галерее приложений.
Создание зрелой экосистемы приложений - нелегкая задача, и без других жизнеспособных вариантов подход Huawei не удивителен.