Huawei Nova 7i появится на День всех влюблённых

Huawei nova 6 SE в цветах Magic Night Black, Snow Sky и Forest Green

Huawei объявила, что 14 февраля в Малайзии выпустит новый смартфон под названием nova 7i. Тем не менее, это не совсем новый смартфон, а фактически новый ребрендинг 6 SE, который был представлен в Китае в начале прошлого месяца.Во главе Huawei nova 7i будет Kirin 810 SoC с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Он будет работать под управлением Android 10 на основе EMUI 10 из коробки, но из-за запрета США он не будет поставляться с сервисами Google.Нова 7i будет оснащена 6,4-дюймовым ЖК-дисплеем FHD + с отверстием для перфорации в верхнем левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели будет установлена четырехъядерная камера, включающая 48-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную сверхширокую, 2-мегапиксельную макро и 2-мегапиксельную датчик глубины.В nova 7i будет считыватель отпечатков пальцев, установленный сбоку, и батарея емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт, которая будет заряжать батарею от разряженной до 70% за 30 минут.Малайское отделение Huawei еще не сообщило цену nova 7i, поэтому нам придется подождать до дня святого Валентина. Но в Китае nova 6 SE продается за 2199 юаней (320 долл. США / 290 евро), что соответствует 1,295 юаней (315 долл. США / 290 евро) по текущему обменному курсу.