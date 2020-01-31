ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Патент раскрывает складной смартфон Huawei Mate X2
18:00
Huawei exec: возвращение к google mobile services невозможно
16:00
Huawei Nova 7i появится на День всех влюблённых
14:00
Samsung сообщает об увеличении продаж своих смартфонов
12:00
OnePlus 8-й серии планирует появится с беспроводной зарядкой
10:00
Apple лидирует по продажам в четвертом квартале третий год подряд
08:00
Все подробности о камере Sony Xperia 1.1
20:00
Глобальные продажи iPhone 11 доминировали в четвертом квартале 2019 года
18:00
Moto G Stylus - это новый смартфон от Motorola со стилусом
16:00
Утечка спецификаций Xiaomi Mi 10 Pro предполагает 16 ГБ ОЗУ
14:00
Стали известны спецификации Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro
12:00
Poco X2 появляется на живых фотографиях
10:00
Moto Z5 будет поставляться с суперёмкой батареей
08:00
Вице-президент Xiaomi рассказывает о камере под экраном
20:00
OnePlus покажет свой мегакрутой Concept One в 10 городах мира
18:00
Сертификация Oppo Find X2 и Find X2 Pro подтверждает некоторые характеристики смартфонов
16:00
Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни
14:00
Samsung Galaxy Z Flip появится в четырех цветах на старте продаж
12:00
Серия Huawei P40 будет дешевле за своих предшественников
10:00
Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods
05:50
DxOMark официально оценил камеру Redmi Note 8 Pro
21:48
Беспроводные наушники FreeBuds 3 в красном цвете ко Дню святого Валентина
20:00
Apple сохранит кнопку "домой" на своём новом iPhone 9
17:51
В сети появилась утечка спецификаций Moto G8 и Moto G8 Power
16:00
В сети представлены ключевые характеристики Motorola Edge +
14:00
Предстоящие умные часы Oppo будут оснащены датчиком ЭКГ
12:00
Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch
10:00
В сети появилась новая информация об iOS 14
08:00
Селфи-камера iPhone 11 Pro Max попадает в топ-10 рейтинга DxOMark
20:00
OnePlus подробно описывает предстоящие обновления камер на нынешних и будущих телефонах
17:47
Poco X2 будет представлен в начале февраля с крутыми флагманскими характеристиками
14:00
Несколько китайских брендов смартфонов жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом
12:30
Samsung Galaxy S 20 появится в розовом и сером цветах
 Больше новостей
» » Huawei Nova 7i появится на День всех влюблённых
-

Huawei Nova 7i появится на День всех влюблённых

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
332
Huawei объявила, что 14 февраля в Малайзии выпустит новый смартфон под названием nova 7i. Тем не менее, это не совсем новый смартфон, а фактически новый ребрендинг 6 SE, который был представлен в Китае в начале прошлого месяца.

Во главе Huawei nova 7i будет Kirin 810 SoC с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Он будет работать под управлением Android 10 на основе EMUI 10 из коробки, но из-за запрета США он не будет поставляться с сервисами Google.

Нова 7i будет оснащена 6,4-дюймовым ЖК-дисплеем FHD + с отверстием для перфорации в верхнем левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели будет установлена четырехъядерная камера, включающая 48-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную сверхширокую, 2-мегапиксельную макро и 2-мегапиксельную датчик глубины.

Huawei nova 6 SE в цветах Magic Night Black, Snow Sky и Forest Green 

В nova 7i будет считыватель отпечатков пальцев, установленный сбоку, и батарея емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт, которая будет заряжать батарею от разряженной до 70% за 30 минут.

Малайское отделение Huawei еще не сообщило цену nova 7i, поэтому нам придется подождать до дня святого Валентина. Но в Китае nova 6 SE продается за 2199 юаней (320 долл. США / 290 евро), что соответствует 1,295 юаней (315 долл. США / 290 евро) по текущему обменному курсу.
Prostotech google play Prostotech google play