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Samsung сообщает об увеличении продаж своих смартфонов

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MobilZone / Бизнес
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Это то время года, когда корейские компании объявляют о своих финансовых отчетах. Samsung только что сообщила, что прибыль за четвертый квартал снизилась из-за падения цен на чипы памяти и слабости панелей дисплея.

В частности, мобильный бизнес увеличил квартальный спрос на телефоны и планшеты, главным образом потому, что это был праздничный сезон. Однако, выручка и прибыль снизились после обширных маркетинговых расходов и отсутствия каких-либо флагманских объявлений для смартфонов.
Округление Q4 означает, что у нас есть полные цифры и за финансовый год. Продажи подразделения ИТ и мобильной связи достигли 107,27 млрд. вон, что является самым высоким показателем за последние три года. Это контрастирует с общей картиной Samsung Electronics, так как это был худший год с 2017 года.

Когда дело касается прибыли, картина не так хороша - в 2019 году мобильный департамент объявил операционную прибыль в размере 9,27 KRW, что является худшим результатом за три года. Это соответствует общему снижению прибыли, так как в целом по компании ежегодно наблюдается падение почти на 50% - полупроводниковый бизнес и компании Device Solutions опубликовали лишь треть того, чего они достигли в 2018 году.
Говоря о планах и ожиданиях на будущее, Samsung ожидает слабых продаж чипов памяти, OLED-панелей, бытовой электроники. Заглядывая в будущее до 2020 года, компания заявляет, что в целом показатели эффективности бизнеса будут улучшаться, но в глобальной бизнес-среде существует множество неопределенностей.
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