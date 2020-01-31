OnePlus 8-й серии планирует появится с беспроводной зарядкой

Поклонники OnePlus давно просили компанию наконец-то внедрить беспроводную зарядку в своих телефонах, и похоже, что это наконец произойдет с предстоящей 8-й серией. По крайней мере, в соответствии с WPC (Wireless Power Consortium).
Некоторое время назад Oppo был указан на веб-сайте WPC, предсказывая появление своих смартфонов с беспроводной зарядкой, и теперь OnePlus также находится в списке. Это явный признак того, что грядущие смартфоны OnePlus будут использовать столь необходимую технологию.
Тем не менее, мы не можем с уверенностью это утверждать.
Некоторое время назад Oppo был указан на веб-сайте WPC, предсказывая появление своих смартфонов с беспроводной зарядкой, и теперь OnePlus также находится в списке. Это явный признак того, что грядущие смартфоны OnePlus будут использовать столь необходимую технологию.
Тем не менее, мы не можем с уверенностью это утверждать.