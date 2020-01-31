ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

14:00
Samsung сообщает об увеличении продаж своих смартфонов
12:00
OnePlus 8-й серии планирует появится с беспроводной зарядкой
10:00
Apple лидирует по продажам в четвертом квартале третий год подряд
08:00
Все подробности о камере Sony Xperia 1.1
20:00
Глобальные продажи iPhone 11 доминировали в четвертом квартале 2019 года
18:00
Moto G Stylus - это новый смартфон от Motorola со стилусом
16:00
Утечка спецификаций Xiaomi Mi 10 Pro предполагает 16 ГБ ОЗУ
14:00
Стали известны спецификации Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro
12:00
Poco X2 появляется на живых фотографиях
10:00
Moto Z5 будет поставляться с суперёмкой батареей
08:00
Вице-президент Xiaomi рассказывает о камере под экраном
20:00
OnePlus покажет свой мегакрутой Concept One в 10 городах мира
18:00
Сертификация Oppo Find X2 и Find X2 Pro подтверждает некоторые характеристики смартфонов
16:00
Apple сообщает о рекордном доходе iPhone за праздничные дни
14:00
Samsung Galaxy Z Flip появится в четырех цветах на старте продаж
12:00
Серия Huawei P40 будет дешевле за своих предшественников
10:00
Коронавирус поставит под угрозу производство iPhone 9 и AirPods
05:50
DxOMark официально оценил камеру Redmi Note 8 Pro
21:48
Беспроводные наушники FreeBuds 3 в красном цвете ко Дню святого Валентина
20:00
Apple сохранит кнопку "домой" на своём новом iPhone 9
17:51
В сети появилась утечка спецификаций Moto G8 и Moto G8 Power
16:00
В сети представлены ключевые характеристики Motorola Edge +
14:00
Предстоящие умные часы Oppo будут оснащены датчиком ЭКГ
12:00
Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch
10:00
В сети появилась новая информация об iOS 14
08:00
Селфи-камера iPhone 11 Pro Max попадает в топ-10 рейтинга DxOMark
20:00
OnePlus подробно описывает предстоящие обновления камер на нынешних и будущих телефонах
17:47
Poco X2 будет представлен в начале февраля с крутыми флагманскими характеристиками
14:00
Несколько китайских брендов смартфонов жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом
12:30
Samsung Galaxy S 20 появится в розовом и сером цветах
11:02
Redmi K20 Pro Premium сейчас стал дешевле, чем когда-либо
08:08
В сети появился рендер поверхности неизвестного смартфона от Motorola
06:20
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8A получает Android 10
 Больше новостей
» » OnePlus 8-й серии планирует появится с беспроводной зарядкой
-

OnePlus 8-й серии планирует появится с беспроводной зарядкой

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
86
Поклонники OnePlus давно просили компанию наконец-то внедрить беспроводную зарядку в своих телефонах, и похоже, что это наконец произойдет с предстоящей 8-й серией. По крайней мере, в соответствии с WPC (Wireless Power Consortium).
Некоторое время назад Oppo был указан на веб-сайте WPC, предсказывая появление своих смартфонов с беспроводной зарядкой, и теперь OnePlus также находится в списке. Это явный признак того, что грядущие смартфоны OnePlus будут использовать столь необходимую технологию.

Тем не менее, мы не можем с уверенностью это утверждать.
Prostotech google play Prostotech google play