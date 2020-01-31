Все подробности о камере Sony Xperia 1.1

В следующем месяце Sony проводит мероприятие на MWC, где, как ожидается, представит свой флагман 2020 года. Ходят слухи, что это Xperia 5 Plus, который также называют Xperia 1.1.
Хотя Sony не раскрыла никаких подробностей о своем будущем смартфоне, ранее в этом месяце появились модели Xperia 5 Plus, в которых видно две фронтальные камеры и пять камер на задней панели.
Если верить самой последней информации, которая появляется, то эта установка будет включать в себя модуль на 64 Мп, перископ и два модуля на 12 Мп (один с огромным 1 / 1,5-дюймовым датчиком и сверхшироким блоком). Также, будет 2-мегапиксельный ToF блок, соединяющий эти камеры.
Мы предполагаем, что 64-мегапиксельный модуль будет использоваться для более коротких дистанций телеобъектива, прежде чем блок перископа переходит в 5-кратное увеличение.
Ходят слухи, что Xperia 1.1 имеет SoC Snapdragon 865 и поддерживает подключение 5G.
Подробностей об Xperia 1.1 сейчас немного, но мы, вероятно, услышим больше об этом устройстве, когда приблизимся к событию Sony MWC.
Хотя Sony не раскрыла никаких подробностей о своем будущем смартфоне, ранее в этом месяце появились модели Xperia 5 Plus, в которых видно две фронтальные камеры и пять камер на задней панели.
Если верить самой последней информации, которая появляется, то эта установка будет включать в себя модуль на 64 Мп, перископ и два модуля на 12 Мп (один с огромным 1 / 1,5-дюймовым датчиком и сверхшироким блоком). Также, будет 2-мегапиксельный ToF блок, соединяющий эти камеры.
Мы предполагаем, что 64-мегапиксельный модуль будет использоваться для более коротких дистанций телеобъектива, прежде чем блок перископа переходит в 5-кратное увеличение.
Ходят слухи, что Xperia 1.1 имеет SoC Snapdragon 865 и поддерживает подключение 5G.
Подробностей об Xperia 1.1 сейчас немного, но мы, вероятно, услышим больше об этом устройстве, когда приблизимся к событию Sony MWC.