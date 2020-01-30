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Глобальные продажи iPhone 11 доминировали в четвертом квартале 2019 года

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MobilZone / Гаджеты
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Kantar Group выпустила свой последний отчет о поставках смартфонов за период октябрь-декабрь 2019 года. Основным преимуществом является стабильный уровень продаж iPhone 11, который хорошо зарекомендовал себя на рынках Европы, США, Японии и Австралии. 24,3% всех смартфонов, поставленных в течение четвертого квартала на пяти основных европейских рынках (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), использовали iOS.
В частности, на iPhone 11 приходилось около 10% всех поставок смартфонов за период в Европе и США, что более чем вдвое превышает долю iPhone XR за аналогичный период прошлого года. Аналитики Kantar отмечают, что обновленная серия Galaxy A от Samsung довольно хорошо продавалась в США, и каннибализировала продажи флагманских серий Galaxy S и Note. В целом доля Samsung на рынке США выросла незначительно.

В Европе Xiaomi поднялась на 7,2% по сравнению с прошлым годом. Китайский производитель получил 14,2% рынка на Старом континенте сразу за Huawei, который потерял 4,4%. Samsung и Apple по-прежнему являются лидерами рынка, но третье место, вероятно, вскоре займет Xiaomi, исходя из текущих прогнозов.
С другой стороны, Huawei и Honor по-прежнему прочно удерживают китайский рынок с общей долей рынка 44,2%. Apple также расширила свою долю, чему способствовали сильные продажи iPhone 11, но ее чистые поставки фактически сократились, поскольку рынок потерял некоторую популярность.
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