Moto G Stylus - это новый смартфон от Motorola со стилусом

Серия G Motorola является самой успешной за всю историю, и за последние несколько лет производитель продолжал развиваться. Ожидается, что в скором времени компания представит свой первый за последние годы флагманский смартфон Edge +, но также готовится расширить семейство G еще больше.
Помните, что недавно просочилась стилусный смартфон Motorola? Поскольку его официальный вид просочился так скоро после первого упоминания об Edge +, некоторые люди предполагали, что это оно, но это не так (и это должно было стать очевидным благодаря его огромной нижней панели, недостойной настоящего высококачественного устройства в этот день и век).
Вместо этого он будет называться Moto G Stylus, по словам известного инсайдера Evan Blass, также известного как @evleaks.
Moto G8 Plus и Moto G8 Play уже официально представлены, и мы ожидаем Moto G8 и G8 Pawer в феврале на MWC. G Stylus может присоединиться к ним.
Дополнительные сведения, полученные с помощью сертификатов Канады и FCC, показывают, что Moto G Stylus имеет кодовое имя «sofia +». Это интересно, потому что Moto G8 Power имеет кодовое название «sofiar», что означает, что стилус может быть просто вариацией G8 Power - возможно, разделяя характеристики, помимо, очевидно, стилуса. Номер модели G Stylus - XT2043-4.
Предполагается, что Moto G8 Power будет оснащаться 6,36-дюймовым сенсорным дисплеем FHD +, технологией Snapdragon 665 SoC, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ памяти, четырьмя задними камерами (с основной 16-Мп), снимком на 25 Мп для селфи и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Он должен иметь Android 10 с первого дня.
Помните, что недавно просочилась стилусный смартфон Motorola? Поскольку его официальный вид просочился так скоро после первого упоминания об Edge +, некоторые люди предполагали, что это оно, но это не так (и это должно было стать очевидным благодаря его огромной нижней панели, недостойной настоящего высококачественного устройства в этот день и век).
Вместо этого он будет называться Moto G Stylus, по словам известного инсайдера Evan Blass, также известного как @evleaks.
Moto G8 Plus и Moto G8 Play уже официально представлены, и мы ожидаем Moto G8 и G8 Pawer в феврале на MWC. G Stylus может присоединиться к ним.
Дополнительные сведения, полученные с помощью сертификатов Канады и FCC, показывают, что Moto G Stylus имеет кодовое имя «sofia +». Это интересно, потому что Moto G8 Power имеет кодовое название «sofiar», что означает, что стилус может быть просто вариацией G8 Power - возможно, разделяя характеристики, помимо, очевидно, стилуса. Номер модели G Stylus - XT2043-4.
Предполагается, что Moto G8 Power будет оснащаться 6,36-дюймовым сенсорным дисплеем FHD +, технологией Snapdragon 665 SoC, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ памяти, четырьмя задними камерами (с основной 16-Мп), снимком на 25 Мп для селфи и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Он должен иметь Android 10 с первого дня.